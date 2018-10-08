MHP'li iki ilde CHP hamlesi

CHP'de yerel seçimler için adaylık başvurusu süreci 1 Ekim itibariyle başladı. Önseçimin yapılmayacağı, genel merkez yoklamasının uygulanacağı süreç 19 Ekim'de sona erecek.
Cumhuriyet'ten Ali Açar ve Mahmut Lıcalı'nın haberine göre Kılıçdaroğlu'nun, 12 Ekim'de düzenlenecek belediye başkanları toplantısında, CHP'nin iktidarda olmadığı pek çok ilçe belediye başkan adayını açıklaması bekleniyor. Parti içinde üzerinde uzlaşılan adayların erkenden açıklanarak seçime yönelik motivasyonun artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda, 12 Ekim'deki toplantıda 100'e yakın ilçe belediyebaşkan adayının açıklanması amaçlanıyor.
BÜYÜKŞEHİRLER DAHA SONRA AÇIKLANACAK
Büyükşehir belediyesi başkan adaylarıyla il belediye başkan adaylarının daha sonra açıklanacağı ifade ediliyor. CHP kulislerinde Hatay, Yalova, Muğla ve Eskişehir'de mevcut belediye başkanlarının yeniden aday gösterileceği konuşulurken, Balıkesir ve Antalya'da da adayların belirlendiği öğrenildi.
Ankara için geçen dönem de aday gösterilen Mansur Yavaş ile Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun ismi öne çıkıyor. Genel merkezin Yavaş'ın adaylık teklifini kabul etmemesi halinde Ankara milletvekili Bülent Kuşoğlu'na teklif götüreceği konuşuluyor. Ayrıca CHP'nin TBMM Başkan Vekili Levent Gök ve Cengiz Topel Yıldırım isimleri de kulislerde geçiyor.
İzmir'de ise başkan adaylığı mevcut belediye başkanları ile milletvekilleri arasında geçecek. Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve 4 dönemdir Narlıdere'de görev yapan mevcut Belediye Başkanı Abdül Batur'un ismi büyükşehir için geçerken, İzmir milletvekilleri Tuncay Özkan, Tacettin Bayır ve Kamil Okyay Sındır genel merkezden işaret bekliyor.
MHP'DEN TRANSFER SÖZ KONUSU
CHP'nin Ege ve Anadolu'daki bazı belediye başkanlıklarını kazanmak için sağdan transfer yapabileceği de parti kulislerinde konuşuluyor. Özellikle Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin MHP'li Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile temas kurulduğu ve önümüzdeki günlerde CHP'ye geçerek aday gösterileceği belirtiliyor.
Balıkesir'den il milletvekili Ahmet Akın ve Antalya'da Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in adaylığına kesin gözüyle bakıldığı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Edirne'de mevcut Belediye Başkanı Recep Gürkan, Giresun'da Kerim Aksu, Sinop'ta Baki Ergül'ün yeni dönemde de görevine devam etmek için aday gösterilecekleri belirtiliyor.
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