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10:35 08 Ekim 2018
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    CHP, seçmen, muharrem ince mitingi

    MHP'li iki ilde CHP hamlesi

    © AA / Serhat Zafer
    Politika
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    CHP kulislerinde Hatay, Yalova, Muğla ve Eskişehir'de mevcut belediye başkanlarının yeniden aday gösterileceği konuşulurken, Balıkesir ve Antalya'da adayların belirlendiği belirtiliyor. MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün'le temas kurulduğu ve CHP'ye geçeceği iddialar arasında. MHP'li Mersin Belediye Başkanı Kocamaz'ın adı da gündemde.

    CHP'de yerel seçimler için adaylık başvurusu süreci 1 Ekim itibariyle başladı. Önseçimin yapılmayacağı, genel merkez yoklamasının uygulanacağı süreç 19 Ekim'de sona erecek.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Evrim Aydın
    Kulis: CHP İstanbul'da Boyner'i aday gösterebilir, İzmir'de Batur'un ismi öne çıkıyor
    Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi (PM) toplantısında yetki aldıktan sonra 12 Ekim'de Ankara'da mevcut belediye başkanlarıyla bir araya gelecek. Buradaki görüşmenin ardından ise liste şekillendirilecek. Kulislerde konuşulan isimler arasında Mansur Yavaş, Muharrem İnce, Abdüllatif Şener, Gürsel Tekin, Akif Hamzaçebi gibi kamuoyunun yakından bildiği siyasiler de var.

    Cumhuriyet'ten Ali Açar ve Mahmut Lıcalı'nın haberine göre Kılıçdaroğlu'nun, 12 Ekim'de düzenlenecek belediye başkanları toplantısında, CHP'nin iktidarda olmadığı pek çok ilçe belediye başkan adayını açıklaması bekleniyor. Parti içinde üzerinde uzlaşılan adayların erkenden açıklanarak seçime yönelik motivasyonun artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda, 12 Ekim'deki toplantıda 100'e yakın ilçe belediyebaşkan adayının açıklanması amaçlanıyor.

    BÜYÜKŞEHİRLER DAHA SONRA AÇIKLANACAK

    Büyükşehir belediyesi başkan adaylarıyla il belediye başkan adaylarının daha sonra açıklanacağı ifade ediliyor. CHP kulislerinde Hatay, Yalova, Muğla ve Eskişehir'de mevcut belediye başkanlarının yeniden aday gösterileceği konuşulurken, Balıkesir ve Antalya'da da adayların belirlendiği öğrenildi.

    Muharrem İnce
    © REUTERS / Osman Orsal
    Kulis: İnce, İstanbul adaylığı için şart koştu
    İstanbul 'da MHP'nin aday çıkarmayacağını açıklamasının ardından CHP'nin Kürt seçmenin de oyunu alabilecek bir isim arayışında olduğu belirtiliyor. Şu ana kadar İstanbul için kulislerde milletvekilleri Gürsel Tekin, Akif Hamzaçebi, eski milletvekili Dursun Çiçek, eski İTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, iş insanı Ümit Boyner ve Abdüllatif Şener'in isimleri geçerken, Boyner'in "Siyaseti düşünmüyorum" diyerek teklifi kabul etmediği öğrenildi.

    Ankara için geçen dönem de aday gösterilen Mansur Yavaş ile Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun ismi öne çıkıyor. Genel merkezin Yavaş'ın adaylık teklifini kabul etmemesi halinde Ankara milletvekili Bülent Kuşoğlu'na teklif götüreceği konuşuluyor. Ayrıca CHP'nin TBMM Başkan Vekili Levent Gök ve Cengiz Topel Yıldırım isimleri de kulislerde geçiyor.

    İzmir'de ise başkan adaylığı mevcut belediye başkanları ile milletvekilleri arasında geçecek. Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve 4 dönemdir Narlıdere'de görev yapan mevcut Belediye Başkanı Abdül Batur'un ismi büyükşehir için geçerken, İzmir milletvekilleri Tuncay Özkan, Tacettin Bayır ve Kamil Okyay Sındır genel merkezden işaret bekliyor.

    MHP'DEN TRANSFER SÖZ KONUSU

    CHP'nin Ege ve Anadolu'daki bazı belediye başkanlıklarını kazanmak için sağdan transfer yapabileceği de parti kulislerinde konuşuluyor. Özellikle Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin MHP'li Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile temas kurulduğu ve önümüzdeki günlerde CHP'ye geçerek aday gösterileceği belirtiliyor.

    Özgür Özel
    © AA / Fatih Kurt
    CHP'li Özel: MHP seçmeniyle gönül ittifakımız var
    Mersin'de mevcut belediye başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz'ın ismi de CHP ile anılırken, ön seçim talebini yineleyen Fikri Sağlar ile birlikte eski milletvekili Aytuğ Atıcı, İstemihan Talay, eski hakem Selçuk Dereli ve eski milletvekili Vahap Seçer de nabız yokluyor.

    Balıkesir'den il milletvekili Ahmet Akın ve Antalya'da Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in adaylığına kesin gözüyle bakıldığı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Edirne'de mevcut Belediye Başkanı Recep Gürkan, Giresun'da Kerim Aksu, Sinop'ta Baki Ergül'ün yeni dönemde de görevine devam etmek için aday gösterilecekleri belirtiliyor.

    Etiketler:
    yerel seçimler, Cumhuriyet gazetesi, MHP, CHP, Ümit Boyner, Levent Gök, Akif Hamzaçebi, Mansur Yavaş, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin, Ali Açar, Mahmut Lıcalı
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