İttifak görüşmeleri başlıyor: AK Parti ile MHP heyeti bugün bir araya gelecek

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili çalışmalar başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Cumhur İttifakı sürmeli' çağrısının ardından AK Parti'den de ittifaka yeşil ışık yakıldı.
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Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın masaya yatırılacağı ilk görüşme bugün heyetler arasında yapılacak.
AK Parti'yi Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki; MHP'yi ise Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Sadir Durmaz temsil edecek.
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