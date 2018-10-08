İttifak görüşmeleri başlıyor: AK Parti ile MHP heyeti bugün bir araya gelecek

AK Parti ile MHP arasında, 2019 Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimler için ittifak görüşmesi bugün gerçekleşecek.

© AA / Murat Kula Selvi: Erdoğan ile Bahçeli arasında kısık sesli konuşmalar cereyan etti, ittifak yeni formatla devam edecek

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili çalışmalar başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Cumhur İttifakı sürmeli' çağrısının ardından AK Parti'den de ittifaka yeşil ışık yakıldı.

Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın masaya yatırılacağı ilk görüşme bugün heyetler arasında yapılacak.

AK Parti'yi Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki; MHP'yi ise Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Sadir Durmaz temsil edecek.