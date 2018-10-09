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15:05 09 Ekim 2018
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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Devlet geleneğini istismar ediyor, hiç kimse İnönü'yü aldatmadı veya kandırmadı

    © AA / Volkan Furuncu
    Politika
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazar günkü konuşmasında İnönü'nün elinde ABD bayrağı tuttuğu bir fotoğrafı gösterip partiyi eleştirmesine yanıt veren CHP lideri Kılıçdaroğlu "Adam devlet geleneğini istismar ediyor. Hiç kimse İsmet İnönü'yü aldatmadı veya kandırmadı. Kendi iradesiyle çok partili hayatı getirdi" dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    — (Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra hakkında bir daha haber alınmayan gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında) Bir gazeteci Suudi Arabistan'ın başkonsolosluğuna gidiyor, çıkamıyor. Rivayetler çok. Trump Amerika'dan yüksek sesle bağırıyor. Bir yabancı gazeteciyi koruyamıyorsan onun güvenliğini sağlayamıyorsan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden söz edilebilir mi? Cemal Kaşıkçı ne oldu kimse bilmiyor. Öldürüldüğü konusunda kesin rivayetler var. Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluğa gidişiyle ilgili görüntüyü yabancı bir haber ajansı yayınlıyor. Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi gözden geçirmeliyiz. Sorumlular yargıya teslim edilmeli. Dokunulmazlığı olanların sınırdışı edilmesi lazım. Bunu yapabilirler mi göreceğiz.

    — Kızılcahamam'da bir toplantı yapıyorlar. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, "Özel sektörümüzün bu krizi fırsata çevireceğine inanıyorum" diyor. 18 dakika sonra "Türkiye'de ekonomik kriz yok manipülasyon var" diyor. Ne diyeyim, fırıldak bile bu kadar hızlı dönemez. Bu dış güçler kim diye sordum. Manipülasyon yapılıyorsa yakala yargıya teslim et. Şimdi esnaf stokçuluk yapıyor diye vatandaşın ihbar etmesini istiyorlar. Kriz yokmuş, bu bölümü doğru, sarayda kriz yok. Sarayda her şey mükemmel. Sarayda kriz yok, beslemelerinde kriz yok. Kim bunlar dolarla ihale alanlar? Dolar ne kadar yükselirse adamın keyfi yerine geliyor.

    — Gittin McKinsey ile anlaşma yaptın. Bununla ilgili sorular sordum, cevabını bir köşe yazarından aldım. "Bana niye soru soruyorsun?" diyor. Soruların sorulmasını engellemeye çalışıyorlar. "Bunlardan fikri danışmanlık almayacaksınız" dediğini söyledi. 16 Bakanlığı bir Amerika şirketine teslim edecekti. Şimdi yapamayacak. "Ücreti mukabil tutulmuş bir danışmanlık firması" dedi. "Kaç lira ücret?" diye sorduk. Kendi sözcüsü Erdoğan'ı yalanladı. Hangisi doğru söylüyor, sözcüsü mü Erdoğan mı? Bizim sorularımızla en azından maliyeyi götürüp bir Amerikan firmasına teslim etmedik. Bize verilmeyen bilgileri götürüp o Amerikan firmasına vereceklerdi. Damat McKinsey ile ilgili sorular cehaletten değilse ihanettendir dedi. Erdoğan artık fikir almayacaksın dedi. Senin damadım Amerika'dan fikir almadan yönetemiyorum diyor. Sayıştay, Danıştay bunu yapamıyor. Kayınpederin bunu iptal etti. Şimdi damadın için tazminat davası açacak mısın? Sana hain dediği için.

    — Gazi Üniversitesi hayati zorunluluk olmadığı sürece ameliyat yapmayın diyor. Para yok diyor. Türkiye bu hale geldi. Dolar, fiyatlar aldı başını gidiyor. Faizler uçuyor. Enflasyon rakamlarını açıklayan kurumun başındaki kişiyi görevden alıp Berat Bey'in arkadaşını göreve getirdi. Sonra ekim ayından sonra enflasyon rakamları düşecek diye açıklama yaptı.

    — 45 yıl önce hayatını kaybetmiş. Hayatı savaş meydanlarında geçmiş. Türkiye'nin tapusu Lozan'ın kahramanıdır. Savaş meydanlarında çarpışmış. Neyini söyleyeyim İsmet İnönü'nün. İnsana, inanca saygılı. Siz kalkıyorsunuz İnönü üzerinden beni vurmaya çalışıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz Türk ve Amerikan bayrağı birlikte, bir karşılamada elinde tutuyor. Adam devlet geleneğini istismar ediyor. Hiç kimse İsmet İnönü'yü aldatmadı veya kandırmadı. Kendi iradesiyle çok partili hayatı getirdi. Kaybettiği zaman "Bu yenilgi benim en büyük zaferimdir, bu ülkeye demokrasiyi getirdim" diyecek kadar erdemlidir. İsmet İnönü devletin kozmik odasını terör örgütüne açmadı.

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