'CHP'nin İstanbul adayı Muhtar Kent'

Birgün gazetesinden Yaşar Aydın'ın haberine göre, 31 Mart yerel seçimlerinde gözler İstanbul'da olacak.
Mega kenti yönetecek ismin belirleneceği seçimler öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rotayı parti dışına çevirmiş durumda.
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Yerel seçimlere 'İstanbul'u yeniden dünya kenti yapacağız' propagandası ile girmeyi önüne koyan CHP, bu anlayışa uygun isim arayışında.
Kulis bilgilerine göre Kılıçdaroğlu'nun yeni başkan adayı eski Coca-Cola CEO'su Muhtar Kent.
Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile bir ekibin Kent'le temasa geçtiği belirtildi.
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