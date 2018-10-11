'CHP'nin İstanbul adayı Muhtar Kent'

CHP, Mart 2019'da yapılması planlanan yerel seçimlerdeki adaylar için aday arayışını hızlandırdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul için parti dışından isim arayışında olduğu, öne çıkan ismin ise eski Coca-Cola CEO'su Muhtar Kent olduğu ileri sürüldü.