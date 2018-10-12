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09:11 12 Ekim 2018
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    Meral Danış Beştaş, Filiz Kerestecioğlu

    HDP'den Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları yapılan atamalara ilişkin soru önergesi

    © AA /
    Politika
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    HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları'na yapılan atamaları Meclis gündemine taşıdı.

    Beştaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle konuya ilişkin 15 maddede topladığı yazılı soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

    'GERÇEK İŞLEVLERİNİN NE OLACAĞI MÜPHEMDİR'

    Cumhurbaşkanlığı Sarayı - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
    © AA /
    'Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları'na atanan 76 kişinin maaşları 11 bin 794 lira'
    "2018/196 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeliklerine çeşitli atamalar yapılmış ve 9 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarına görüş vereceği ifade edilen kurulların, görev alanlarına giren konularda Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum ve sektör temsilcileri, alanında uzman kişiler ve ilgili diğer ilgililerin görüşünü alarak uygulanan politikaları ve gelişmeleri izleyerek, yapılan çalışmalarla ilgili Cumhurbaşkanına rapor sunacağı görev kapsamında belirtilmektedir.

    Diğer yandan cumhurbaşkanı tarafından verilecek olan diğer görevleri de ifa etmeleri görevleri kapsamındadır. Kurulda görevlendirilen her türlü personele yapılacak ödemeler ise Cumhurbaşkanlığı bütçesinden karşılanacaktır. Bu doğrultuda kurulların giderleri için her yıl Cumhurbaşkanlığı bütçesine yeterli ödenek konulacağı, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurulların üyelerine, (100.000) gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ek ödeme yapılabileceği de açıklamalar arasında yer almaktadır. Bu ek ödemede, dikkat çeken ayrıntı ise yapılacak işin niteliği, çalışma süresi ve üstlenilen görev dikkate alınarak her bir üye için farklı tutarlar belirlenebileceği yönündeki ifadedir. Diğer yandan bu ödemeler hakkında aylıklara ilişkin hükümler uygulanacağı ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacağı da belirtilmektedir. Ayrıca bu ödeme, ilgili mevzuat uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmayacaktır. Yeni sisteme geçişte bakanlıkların sayısı 16'ya indirilerek sadeleşme sağlanması ve böylelikle devlet işleyişinin daha hızlı ve rafine bir biçimde gerçekleşeceği ifade edilmişti. Ancak bakanlıkların sayısının azaltılmasının oluşturulan kurullar nedeniyle pratikte bir fayda sağlamadığı gibi hantallaşmanın artacağına dair kaygılar söz konusudur. Öte yandan sayıca fazlalığı ile dikkat çeken kurul üyelerinin gerçek işlevlerinin ne olacağı da müphemdir. İşlevsel boyutunun ne olacağı kuşku yaratan bu kurul üyelerinin alacakları maaş ve maaş harici ek ödemelerin ne kadar olacağının ise belirsiz olması, çeşitli harç ve vergilerden muaf tutulması mevcut ekonomik kriz ortamında dikkat çekicidir."

    Bu bağlamda;"

    — Bu kurulların oluşturulmasındaki amaç ve gerekçe nedir?

    — Bu kurullar yalnızca Cumhurbaşkanına mı hizmet edecektir?

    — Bu kurulların bakanlıkların çalışmalarındaki yeri ne olacaktır?

    — Bu kurulların tüm kurumlardan bilgi alabilmesinin önünün açık olması ile ne amaçlanmaktadır? Bu bir tür yurttaşların fişlenme mekanizması mı olacaktır? Kişisel verilerin güvenliği nasıl sağlanacaktır?

    — Tüm yurttaşlar ve kurumlar en nihayetinde bu kurullara mı teslim edilecektir?

    — Kurul üyelerinin seçiminde neye dikkat edilmiştir? Liyakatten ziyade cumhurbaşkanına yakın isimler olması tesadüf müdür?

    Resmi Gazete
    © AA /
    Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

    — Bakanlık sayıları azaltılırken bakanlığa perspektif vereceği ifade edilen yeni kurullar oluşturulmasının anlamı nedir? Bakanlıklardaki deneyimli uzman kadroların kaldırılması hakeza birçok bakanlığın kaldırılması ve yerine bu kurulların oluşturulması, üyelerinin tamamının cumhurbaşkanınca seçilmesi hükümetin kadrolaşma çalışmalarının da bir tezahürü müdür?

    — Bakanlık sayılarının azaltılmasına rağmen yeni kurullar oluşturulması işleyişte hantallık yaratmayacak mı?

    — Bu kurullar politikayı belirleyecekse eğer bakanlar hangi görevi ifa edecekler?

    — Bakanlar artık politika kurullarının memurları mı olarak görev yapacaklar?

    — Bu kurulların teşkili ve üye seçiminin cumhurbaşkanına yakın isimlerinden olması bu kurulların devlet işleyişine dair teknik bir altyapıdan yoksun olduğu görüntüsünü vermiyor mu?

    — Kurullar için ayrılan toplam ödenek ne kadardır?

    — Kurul üyeleri için belirlenen aylık maaş ve sair gider ödeneği ne kadardır? Her bir üye için aynı mıdır? Bu konuda nasıl bir sınıflandırma ve düzenleme yapılmıştır?

    — Kurul üyeleri için (100.000) gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ek ödeme yapılabileceği ifade edilip ek ödemeye neden ihtiyaç duyulmaktadır? Bu ödemelerin vergi ve ek bir kesintiye uğramamasının sebebi nedir? Mevcut durumda memur maaşları üzerinden kesilen vergi ve harçların kurul üyelerine uygulanmama sebebi nedir? Bu uygulama eşitlik ilkesine aykırı değil midir?

    — Artan vergi yükü ile yoksulluğu boyutlanan emekçi kesimden alınan vergiler bu kurul üyelerinin maaş ve sair giderlerini mi karşılayacaktır.

    İlgili konular:

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    Etiketler:
    soru önergesi, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları, AK Parti, HDP, Recep Tayyip Erdoğan, Meral Danış Beştaş, Türkiye
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