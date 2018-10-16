Çeçenistan ile İnguşetya arasındaki sınır anlaşması yürürlüğe girdi

'KARDEŞLİK İLİŞKİLERİ GELİŞECEK'
Daudov, sınırların belirlenmesinin hiçbir şekilde kardeş Çeçen ve İnguş halklarının ayrıldığı anlamına gelmediğini belirterek "Aksine, bu anlaşma ileride ekonomilerimizin daha fazla entegrasyonuna, ekonomik ve sosyal alanlardaki işbirliğinin güçlenmesine, kardeşlik ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunacak" dedi.
Çeçenistan ile İnguşetya arasındaki idari sınır sorunu, 1990'ların başından itibaren Cahar Dudayev iktidara geldikten sonra periyodik olarak görülmeye başlandı.
1993 yılında Çeçenistan ve İnguşetya başkanları Cahar Dudayev ile Ruslan Auşev, Sernovodsk ve Assinovskaya yerleşkeleri hariç, Sunjensky bölgesinin İnguşetya'ya devredildiği bir anlaşma imzaladılar.
'İDARİ SINIRLARIN BELİRLENMESİ'
İmzalanan yeni belgeye göre, İnguşetya'nın Sunjensky ilçesine bağlı dağlık ve ormanlık alanın bir bölümü Çeçenistana, Çeçenistana bağlı aynı büyüklükte olan Nadtereçniy bölgesi de İnguşetya'ya geçti. Iki Cumhuriyet arasında kontrol noktalarının kurulmayacağı da bildirildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)