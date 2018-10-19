NBC: Twitter, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı hakkında yazan bot hesaplarını kapattı

NBC'nin haberine göre yüzlerce hesaptan oluşan Suudi Arabistan'ın bot hesapları, Suudi hükümeti yanlısı tweetleri aynı anda retweet ediyor, aynı vakitlerde hükümet yanlısı tweetler atıyordu.
BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Twitter adına konuşma yetkisi olmadığı için adının gizli tutulmasını isteyen bir Twitter çalışanı, şirketin Suudi Arabistan'ın bu tür faaliyetlerinden haberdar olduğunu, bu hesaplar dışında da çok sayıda hesabın kapatıldığını söyledi.
MİLYONLARCA HESAP ENGELLENDİ
Twitter son aylarda bu tür hesapları kapattığını duyurmuştu. Rusya ve İran'la ilişkili hesapları da kapatan Twitter toplamda milyonlarca sahte hesabı engellediği açıkladı.
Atlantik Konseyi Dijital Araştırma Laboratuvarı araştırmacısı Ben Nimmo, Suudi hesaplarının kullandığı yöntemin otomatik bir şekilde fark edilmeyi engellediğini söyledi.
11 MİLYON SOSYAL MEDYA KULLANICISI
Suudi Arabistan'da 11 milyon sosyal medya kullanıcısı bulunuyor.
Bot hesaplar hükümet tarafından bu kullanıcıların gördükleri tweetleri etkilemek ve Twitter gündemini değiştirmek için kullanılıyor.
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