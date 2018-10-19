NBC: Twitter, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı hakkında yazan bot hesaplarını kapattı

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Sosyal medya platformundaki bu hesapları fark eden kanal, Twitter'a hesapları bildirdikten sonra şirketin harekete geçerek bunları kapattığını yazdı.

NBC'nin haberine göre yüzlerce hesaptan oluşan Suudi Arabistan'ın bot hesapları, Suudi hükümeti yanlısı tweetleri aynı anda retweet ediyor, aynı vakitlerde hükümet yanlısı tweetler atıyordu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Twitter adına konuşma yetkisi olmadığı için adının gizli tutulmasını isteyen bir Twitter çalışanı, şirketin Suudi Arabistan'ın bu tür faaliyetlerinden haberdar olduğunu, bu hesaplar dışında da çok sayıda hesabın kapatıldığını söyledi.

MİLYONLARCA HESAP ENGELLENDİ

Twitter son aylarda bu tür hesapları kapattığını duyurmuştu. Rusya ve İran'la ilişkili hesapları da kapatan Twitter toplamda milyonlarca sahte hesabı engellediği açıkladı.

Atlantik Konseyi Dijital Araştırma Laboratuvarı araştırmacısı Ben Nimmo, Suudi hesaplarının kullandığı yöntemin otomatik bir şekilde fark edilmeyi engellediğini söyledi.

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Nimmo'ya göre hesaplar aynı anda aynı tweetleri atsa da bunu sık sık yapmamaları sayesinde fark edilmediler.

11 MİLYON SOSYAL MEDYA KULLANICISI

Suudi Arabistan'da 11 milyon sosyal medya kullanıcısı bulunuyor.

Bot hesaplar hükümet tarafından bu kullanıcıların gördükleri tweetleri etkilemek ve Twitter gündemini değiştirmek için kullanılıyor.