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21:00 23 Ekim 2018
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    Cemal Kaşıkçı - Suudi Arabistan Başkonsolosluğu

    G7'den Kaşıkçı açıklaması

    © AFP 2018 / Ozan Köse
    Politika
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    Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi üzerine G7 üyesi ülkelerin ortaklaşa yayınladığı açıklamada, “Suudi Arabistan’ın Türkiye ile tam işbirliği içinde tam, inandırıcı, saydam ve hızlı soruşturma yürütmesi beklentimizi yineliyoruz” denildi.

    Suudi Kralı Selman ve kraliyetin önde gelenleri
    © REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court
    Suudi Kralı: Kaşıkçı'nın öldürülmesine karışanlara, her kim olursa olsun, hesap sorulacak
    Kaşıkçı'nın öldürülmesini en sert şekilde kınadıklarını belirten G7 üyesi ülkelerin ortaklaşa yaptıkları açıklamada, "Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün doğrulanması, sorumluluğun kabulü ve şeffaflık adına atılan ilk olarak değerlendirilebilinir. Fakat, konu hakkında Suudi Arabistan tarafından yapılan açıklamalar, geride birçok cevaplanmamış soru bırakmıştır. Suudi Arabistan'ın Türkiye ile tam işbirliği içinde tam, inandırıcı, saydam ve hızlı soruşturma yürütmesi beklentimizi yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.

    'SUUDİ ARABİSTAN BİR DAHA BÖYLE BİR OLAY YAŞANMAMASI İÇİN GEREKLİ ADIMLARI ATMALIDIR'

    "Kaşıkçı'nın ölümünde sorumluluğu olan kim varsa işlediği suçtan ötürü sorumlu tutulmalıdır" denilen açıklamada, Suudi Arabistan'dan bir daha buna benzer bir olay yaşanmamasını garanti altına almak için gerekli adımların atılması istendi.

    Öte yandan yayınlanan açıklamada, "Kaşıkçı'nin ailesi,nişanlısı ve arkadaşlarına en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

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    Etiketler:
    Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi, G7, Kanada, Japonya, İtalya, İngiltere, Almanya, Fransa, ABD
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