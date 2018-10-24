Gökçek'e yakın kaynaklar: MHP'nin görüşme talebini geri çevirmez

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkayı'nın haberine göre, adı 31 Mart 2019'da düzenlenmesi planlanan yerel seçimlerde MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gündeme gelen Melih Gökçek'e henüz resmi bir adaylık teklifi söz konusu değil.
Kulislere göre MHP'nin Ankara'da Gökçek'i aday göstermesi durumunda partinin oyları artsa da belediye başkanlığı seçimini alma ihtimali çok mümkün görünmüyor.
Gökçek'in MHP adaylığının CHP'ye kazandıracağı yorumları yapılırken, bu tablonun AK Parti ile MHP'nin Ankara'da yeniden işbirliği için zorlanmasına yol açabileceği konuşuluyor. Eğer yeni bir işbirliği söz konusu olursa burada da Gökçek'e bir kez daha adaylık yolu açılmasının sürpriz olmayabileceği ifade ediliyor.
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