Gökçek'e yakın kaynaklar: MHP'nin görüşme talebini geri çevirmez

MHP, Ankara Büyükşehir'e Melih Gökçek'i aday göstermek için harekete geçti. Gökçek'e yakın kaynaklar ise, "Başkanın haberi yok. Gönüllerinden geçeni söylemişler. Bir görüşme talebi gelirse Sayın Gökçek bunu geri çevirmez" açıklamasında bulundu.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkayı'nın haberine göre, adı 31 Mart 2019'da düzenlenmesi planlanan yerel seçimlerde MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gündeme gelen Melih Gökçek'e henüz resmi bir adaylık teklifi söz konusu değil.

© AA / Murat Kaynak MHP'de Ankara için Gökçek iddiası

Uzun yıllar AK Parti-MHP işbirliğini savunan Gökçek'in seçim sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edip tebrik ettiğini hatırlatan kaynaklar, "Başkanın (Gökçek) MHP'nin aday gösterme hazırlığından haberi yok. Gönüllerinden geçeni söylemişler. Bir görüşme talebi gelirse Sayın Gökçek bunu geri çevirmez. Ama adaylık teklifi durumunda tavrı ne olur bunu şimdiden söylemek mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu.

Kulislere göre MHP'nin Ankara'da Gökçek'i aday göstermesi durumunda partinin oyları artsa da belediye başkanlığı seçimini alma ihtimali çok mümkün görünmüyor.

Gökçek'in MHP adaylığının CHP'ye kazandıracağı yorumları yapılırken, bu tablonun AK Parti ile MHP'nin Ankara'da yeniden işbirliği için zorlanmasına yol açabileceği konuşuluyor. Eğer yeni bir işbirliği söz konusu olursa burada da Gökçek'e bir kez daha adaylık yolu açılmasının sürpriz olmayabileceği ifade ediliyor.