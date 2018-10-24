CHP, yerel seçim için 105 adayını belirledi

CHP'de bugün yapılan MYK ve Parti Meclisi toplantılarının ardından 100'den fazla ilçe ve beldenin belediye başkan adayları açıklanıyor.
Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun, basın toplantısı gerçekleştiriyor https://t.co/fti1rgYapU— CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) October 24, 2018
MYK sonrasında açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 35 mevcut belediye başkanın yeniden aday olacağını dile getirdi. Torun'un konuşmasından satır başları şöyle:
— Sandıkta ittifak yani halkın ittifakını savunuyoruz. Evimizin huzuru ülkenin huzurudur. Evimizin huzuru sokağımızın huzurudur. Buradan çıkarak ülkede huzur sağlamalıyız. Huzur olmayan yerde bereket olmaz
— Bundan sonra eğilim yoklaması, anketler ve heyetler aracılığı ile adaylarımızı belirlemeye devam edeceğiz. Ayrıca ön seçim de yöntem olarak masada.
— 35'in üzerinde belediye başkanı yeniden aday olacak.
— Belirlediğimiz adayların çoğu bölgeden çıkan tek aday ve görüş birliği yakaladığımız adaylar. Bu nedenle bir sıkıntı yaratmaz.
Ayrıntılar geliyor.
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