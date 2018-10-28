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13:50 28 Ekim 2018
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    CHP Taksim mitingi

    'CHP, AK Partili ismi belediye başkanlığına aday gösterdi' iddiası

    © AA / Berk Özkan
    Politika
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    CHP'nin Van Saray İlçe Başkanı Ekrem Yıldız'ın, seçimlerde AK Parti'ye oy verdiğini söyleyen Şefik Yamandağ'ı belediye başkan adayı olarak gösterdiği ileri sürüldü.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Parti Meclisi, geçen hafta 2019'daki yerel seçimler için 105 aday belirledi. Ancak belirlenen adaylara Van'ın Saray ilçesinden itiraz geldiği ifade edildi.

    CHP Genel Merkezi
    © AA /
    CHP, yerel seçim için 105 adayını belirledi
    İddiaya göre, 8 bin nüfuslu ilçede CHP dahil hiçbir partiye kaydı bulunmayan, seçimler için başvurusu dahi olmayan Şefik Yamandağ, kendisinden habersiz bir şekilde belediye başkan adayı olarak gösterildi.

    Sabah gazetesinden Erhan Öztürk imzasıyla yayımlanan habere göre, CHP adayları arasında ismini görünce büyük bir şaşkınlık yaşayan Yamandağ, CHP Saray İlçe Başkanı Ekrem Yıldız'ı arayarak "Ağabey beni aday göstermişsiniz. Benim başvurum yok. Partiye kaydım bulunmuyor. Neden böyle bir şey yaptınız" diye sordu.

    Yıldız ise, "İdare et kardeşim. Başka aday bulamadık. Senin ismini yazdık" karşılığını verdi.

    'TAHMİNEN YAZDIK AMA TUTMADI, İSMİ SALLADIK'

    CHP mitingi
    © AFP 2018 /
    CHP'den yerel seçim açıklaması: Belediye başkanı adayları arasında sürpriz isimler olabilir
    Avukatı aracılığıyla noterden tebligat gönderip, dava açacağını söyleyen Yamandağ, "AK Parti Saray İlçe Başkanı Şeref Çevik beni arayarak, 'Dayı hayırdır CHP'nin adayı olmuşsun. Bize rakip mi oluyorsun' diyerek bana sitem etti. MHP Saray ilçe başkanı aradı. Ona da benzer şeyler söyledim. Ben, CHP'nin Van İl Başkanı kim onun dahi ismini bilmem. Bu ayıbı temizlemeleri lazım. Ne kadar 'titiz' çalıştıkları belli oldu. Bu partinin niye bir arpa boyu yol alamadığı buradan belli. Seçim dönemlerinde elimi vicdanıma koyup oyumu öyle atarım. Son seçimlerde oyumu AK Parti'ye verdim. Kimlik bilgilerimi nereden almışlar, nasıl aday yapmışlar halen çözemedim" ifadelerini kullandı.

    CHP Saray İlçe Başkanı Ekrem Yıldız ise, "Şefik'in çevresi geniş olduğu için böyle bir tasarrufta bulunduk. Kendisine söylemeden listeye yazdım. CHP Van İl Başkanı Mehmet Kurukçu beni arayıp, 'Saray'da kiminle seçimi alabiliriz' diye sorunca ben de Şefik'in ismini verdim. Partiye üyeliği yok, adaylık başvurusu da olmadı. Tahminen yazdık ama tutmadı. İsmi salladık. Şefik kabul etmeyince yerine oğlum inşaat mühendisi Ulaş Yıldız'ı yazacağım. 24 yaşında genç ve CHP'ye üyeliği de var" diye konuştu.

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    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, AK Parti, CHP, Şefik Yamandağ, Ekrem Yıldız, Kemal Kılıçdaroğlu, Van
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