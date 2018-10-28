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17:30 28 Ekim 2018
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    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

    Karamollaoğlu'ndan 'güçlü aday' talimatı

    © AA /
    Politika
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    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yerel seçimde oy potansiyeli yüksek, heyecan verecek, güçlü ve gündem oluşturabilecek adayların belirlenmesi için teşkilatlara talimat gönderdi.

    Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, 81 il teşkilatına gönderdiği talimatta, gelecek yıl 31 Mart'ta ayının sonunda yapılacak yerel seçim çalışmalarına yoğunlaşılmasını istedi. Buna göre, aday seçiminde kişisel müracaatlar ile Aday Tespit Komisyonu'nun teklif ettiği isimlerin yanı sıra önceki dönem adayları da değerlendirilecek.

    Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim
    © Fotoğraf : Twitter
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    Yerel seçimde, oy potansiyeli yüksek, heyecan verecek, güçlü, 'Ne oluyor?' dedirtecek, stratejik çalışma yapabilecek, gündem oluşturacak, ümit veren, kampanya çıkaracak ve bütçeli çalışacak adaylar belirlenecek.

    Bu arada teşkilatlar, Karamollaoğlu'nun "Seçimde mutlaka kadın adaylar da çıkarılacak" talimatı çerçevesinde çalışmalara başladı.

    Parti, oy potansiyeli bulunan ve başka partilerden aday olmuş, olmak isteyen, kazanmış ya da az farkla kaybetmiş güçlü isimlere adaylık teklifi götürecek, farklı partilerden adaylık istediği halde olamayan ancak oy potansiyeline sahip isimleri de değerlendirecek.

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    Teşkilatın güçlü olduğu yerlerde teşkilat içinden en uygun ve güçlü isim aday gösterilecek, teşkilatın gücüyle kazanma ihtimali az görünen yerlerde ise kazanma potansiyeli bulunan adaylar aranacak.

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    © REUTERS / Osman Orsal
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    Teşkilatlar, belirlenen aday kim olursa olsun sahiplenecek ve bu yönde çalışacak.

    Parti, yerel seçimde adayların ödeyeceği 'genel merkez katkı payı' rakamlarını da belirledi.

    Büyükşehir belediye başkan aday adayı 2500 lira, il belediye başkan aday adayı 1500 lira, yüz bin üstü seçmeni bulunan ilçe belediyesi için başkan aday adayları bin lira, yüz bin altı seçmeni bulunan ilçe belediyesi için başkan aday adayları 750 lira ve belde belediye başkan aday adayları da 500 lira ödeyecek.

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    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu, Türkiye
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