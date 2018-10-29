Kayıt
12:04 29 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Selahattin Demirtaş

    Demirtaş: AKP yerel seçimden kayıpla çıkarsa erken seçim gündeme gelir

    © AFP 2018 /
    Politika
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    HDP'nin yerel seçimde başka partilerle işbirliği yaparak adaylar çıkarmasını gerektiğini belirten Selahattin Demirtaş, "Önümüzdeki yerel seçimler AKP iktidarının bundan sonraki varlığını ve yokluğunu belirleyecek önemli sonuçlar doğurabilir. AKP seçimden kayıpla çıkarsa ülkede erken seçim gündeme gelebilir" dedi.

    Medya Haber TV'nin sorularını yanıtlayan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP'nin yerel seçime geniş bir ittifakla girmesi gerektiğini söyledi.

    Selahattin Demirtaş
    © AA / Yaşarcan Aygün
    Demirtaş: 24 Haziran'ın en büyük hilesi içeride tutulmamdır, dışarıda olsaydım sonuçlar farklı olacaktı
    Demirtaş, "Özellikle Kürt partilerle ittifak çerçevesinde farklı siyasi geleneklerden bu kriterlere uygun adaylar ve özellikle muhafazakar tabanımızın temsiliyetini sağlayacak adaylarımızın da mutlaka en güçlü şekilde listelerde yer alması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

    ABD'li papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasını da değerlendiren Demirtaş, "Önümüzdeki dönemde ABD özellikle Suriye'de Türkiye'ye kendi tezlerini daha fazla dayatacak gibi görünüyor. Brunson meselesi sadece bunun küçük bir işaretiydi" diye konuştu.

    Ekonomik krizi 'çöküşün ilk aşamaları' olarak nitelendiren Demirtaş, "Çünkü krizin nedenleri çok daha yapısaldır. Brunson ile ilgili bir mesele değildir. Türkiye'de üretim durduğu için her alanda dışa bağımlılık arttı ve Türkiye kapitalizmi çökme noktasına geldi. Toplum bunun etkilerini giderek çok ağır bir şekilde yaşayabilir" ifadesini kullandı.

    Demirtaş, "Bunun doğrudan siyasi yansımalarını kestirebilmek güçtür. Ancak hükümetin bugünkü ekonomi politikası ile krizden çıkamayacağı kesindir. Muhalefet yeni bir umut ve alternatif sunmazsa krize rağmen AKP varlığını sürdürebilir" dedi.

    'HDP'YE YÖNELİK YARGI KARARLARI TAMAMEN POLİTİK'

    HDP'lilere yönelik operasyonların seçimle bağlantılı olduğunu söyleyen Demirtaş, "Temelde halkın örgütlülüğünü ve iradesini kırmaya dönüktür. Özellikle her seçim arifesinde seçim çalışması yürüten kadrolara özel yönelim yapılması da doğrudan seçimle bağlantılıdır" diye konuştu.

    HDP'den Diyarbakır'da miting
    © Sputnik / Sertaç KAYAR
    Ankara’da HDP’ye operasyon: Eski vekil hastanede gözaltına alındı
    Yargıyı siyasi davranmakla eleştiren Demirtaş, şöyle devam etti:

    "Partimize yönelik yargı kararları tamamıyla politiktir. Hukukla alakası yoktur. Biz tabiki hukuki mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ancak belirleyici olacak olan siyasi mücadeledir."

    Yerel seçimin AK Parti için önemli olduğunu belirten Demirtaş, "Önümüzdeki yerel seçimler AKP iktidarının bundan sonraki varlığını ve yokluğunu belirleyecek önemli sonuçlar doğurabilir. AKP seçimden kayıpla çıkarsa ülkede erken seçim gündeme gelebilir. HDP açısından da kayyum siyasetine ve irade gasbına karşı halkın kendi özyönetiminde ısrarının ve demokrasiden karar kıldığının göstergesi olacaktır" ifadesini kullandı.

    HDP'nin geniş bir ittifakla adaylar çıkarması gerektiğini dile getiren Demirtaş, "Partimiz HDP ciddiyetle seçim hazırlıklarını yürütüyor. En geniş ittifak ve en demokratik yöntemlerle, gerçekten de halkın arzu ettiği adaylar çıkarmayı başarırsak çok yüksek oylarla seçimi kazanacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

    'ABD KENDİ TEZLERİNİ DAHA FAZLA DAYATACAK'

    Brunson, Trump
    © AP Photo / Jacquelyn Martin
    'Brunson serbest kalmasaydı Trump, Türkiye'deki ABD'li diplomatların tümünü geri çekecekti'
    Türkiye'de yargılanan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasını değerlendiren Demirtaş, şunları söyledi:

    "ABD ve Türkiye arasında gelinen aşamada yeni bir uzlaşma zeminine doğru gidildiği görülüyor. ABD özellikle bölgesel düzeyde Türkiye'den beklentilerini daha ciddi şekilde kabul ettirme avantajını yakalamış gibi görünüyor. Yani hükümetin ABD'ye efelenmelerinin boş ve kof olduğu ortaya çıkmış oldu. Önümüzdeki dönemde ABD özellikle Suriye'de Türkiye'ye kendi tezlerini daha fazla dayatacak gibi görünüyor. Brunson meselesi sadece bunun küçük bir işaretiydi."

    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, HDP, AK Parti, Andrew Brunson, Selahattin Demirtaş, Suriye, ABD, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Mexican Grand Prix - Mercedes pilotu Lewis Hamilton
    F1'de şampiyon Hamilton
    Karikatür
    'Suriye'deki hava üssümüze İHA saldırısını ABD koordine etti'
    İnfografik
    Rusya'da üniversiteye nasıl girilir?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet