Demirtaş: AKP yerel seçimden kayıpla çıkarsa erken seçim gündeme gelir

Medya Haber TV'nin sorularını yanıtlayan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP'nin yerel seçime geniş bir ittifakla girmesi gerektiğini söyledi.

Demirtaş, "Özellikle Kürt partilerle ittifak çerçevesinde farklı siyasi geleneklerden bu kriterlere uygun adaylar ve özellikle muhafazakar tabanımızın temsiliyetini sağlayacak adaylarımızın da mutlaka en güçlü şekilde listelerde yer alması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

ABD'li papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasını da değerlendiren Demirtaş, "Önümüzdeki dönemde ABD özellikle Suriye'de Türkiye'ye kendi tezlerini daha fazla dayatacak gibi görünüyor. Brunson meselesi sadece bunun küçük bir işaretiydi" diye konuştu.

Ekonomik krizi 'çöküşün ilk aşamaları' olarak nitelendiren Demirtaş, "Çünkü krizin nedenleri çok daha yapısaldır. Brunson ile ilgili bir mesele değildir. Türkiye'de üretim durduğu için her alanda dışa bağımlılık arttı ve Türkiye kapitalizmi çökme noktasına geldi. Toplum bunun etkilerini giderek çok ağır bir şekilde yaşayabilir" ifadesini kullandı.

Demirtaş, "Bunun doğrudan siyasi yansımalarını kestirebilmek güçtür. Ancak hükümetin bugünkü ekonomi politikası ile krizden çıkamayacağı kesindir. Muhalefet yeni bir umut ve alternatif sunmazsa krize rağmen AKP varlığını sürdürebilir" dedi.

'HDP'YE YÖNELİK YARGI KARARLARI TAMAMEN POLİTİK'

HDP'lilere yönelik operasyonların seçimle bağlantılı olduğunu söyleyen Demirtaş, "Temelde halkın örgütlülüğünü ve iradesini kırmaya dönüktür. Özellikle her seçim arifesinde seçim çalışması yürüten kadrolara özel yönelim yapılması da doğrudan seçimle bağlantılıdır" diye konuştu.

Yargıyı siyasi davranmakla eleştiren Demirtaş, şöyle devam etti:

"Partimize yönelik yargı kararları tamamıyla politiktir. Hukukla alakası yoktur. Biz tabiki hukuki mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ancak belirleyici olacak olan siyasi mücadeledir."

Yerel seçimin AK Parti için önemli olduğunu belirten Demirtaş, "Önümüzdeki yerel seçimler AKP iktidarının bundan sonraki varlığını ve yokluğunu belirleyecek önemli sonuçlar doğurabilir. AKP seçimden kayıpla çıkarsa ülkede erken seçim gündeme gelebilir. HDP açısından da kayyum siyasetine ve irade gasbına karşı halkın kendi özyönetiminde ısrarının ve demokrasiden karar kıldığının göstergesi olacaktır" ifadesini kullandı.

HDP'nin geniş bir ittifakla adaylar çıkarması gerektiğini dile getiren Demirtaş, "Partimiz HDP ciddiyetle seçim hazırlıklarını yürütüyor. En geniş ittifak ve en demokratik yöntemlerle, gerçekten de halkın arzu ettiği adaylar çıkarmayı başarırsak çok yüksek oylarla seçimi kazanacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

'ABD KENDİ TEZLERİNİ DAHA FAZLA DAYATACAK'

Türkiye'de yargılanan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasını değerlendiren Demirtaş, şunları söyledi:

"ABD ve Türkiye arasında gelinen aşamada yeni bir uzlaşma zeminine doğru gidildiği görülüyor. ABD özellikle bölgesel düzeyde Türkiye'den beklentilerini daha ciddi şekilde kabul ettirme avantajını yakalamış gibi görünüyor. Yani hükümetin ABD'ye efelenmelerinin boş ve kof olduğu ortaya çıkmış oldu. Önümüzdeki dönemde ABD özellikle Suriye'de Türkiye'ye kendi tezlerini daha fazla dayatacak gibi görünüyor. Brunson meselesi sadece bunun küçük bir işaretiydi."