İstanbul için adaylığını resmen açıklayan CHP'li Tekin: Afrikalı belediye meclis üyelerim bile hazır, neden olmasın?

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu açıklayan CHP'li Tekin, "Bütün arkadaşlarım çok kıymetlidir, hiçbir arkadaşım rakibim değildir" dedi.
Tekin şöyle devam etti: "Gürsel Tekin'i test etmek istiyorsanız Bağcılar'a, Esenler'e, Sultanbeyli'ye, Esenyurt'a soracaksınız. CHP'nin en az oy aldığı yerlerde, vatandaşların derdine derman olmak istiyoruz. Bu konuda sahada sıkıntımız yok. İstanbul ile ilgili çok ciddi projelerimiz ve güçlü kadrolarımız var. İstanbul'da sadece 16 milyon vatandaşımızın sorununu değil, misafir olan 1 milyona yakın Ortadoğu ve Afrika coğrafyasından gelenlerin de dertlerini dert edindik. Afrikalıların mahallesindeydim geçen hafta. Kaç bin Afrikalı, Ortadoğulu seçmenin olduğunu bilen bir siyasetçiyim. Ortadoğulu, Afrikalı belediye meclis üyelerim bile hazır. 2 bin 800 oyumuz var. Neden olmasın?"
Tekin, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in MHP'den aday olup olmayacağına yönelik soru üzerine Tekin, "Nişan yapılmış, büyük olasılıkla düğün olacak gibi" yanıtını verdi.
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