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11:34 01 Kasım 2018
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    Devlet Bahçeli

    Bahçeli'den yerel seçim genelgesi: Cumhur İttifakı'na bağlılığımız devam edecek ancak yerel seçimlere tek başımıza gireceğiz

    © AA / Raşit Aydoğan
    Politika
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti teşkilatlarına gönderdiği genelgede, MHP'nin Cumhur İttifakı'na bağlılığının devam ettiğini ancak 31 Mart yerel seçimlerine tek başına katılacağını vurguladı. Genelgede Bahçeli'nin sosyal medya konusundaki uyarıları da dikkat çekti.

    Parti teşkilatına yerel seçimlerle ilgili bir genelge gönderen MHP lideri Bahçeli, "Partimiz mahalli idareler seçimlerine adıyla, amblemiyle ve ülkemizin her seçim çevresinde tek başına katılacaktır" dedi.

    Bahçeli imzasıyla gönderilen genelgede öne çıkan başlıklar şöyle:

    Devlet Bahçeli
    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    Bahçeli 'ittifak yok' dedi: Yerel seçimlere kendi adaylarımızla, kendi amblemimizle gireceğiz
    - Cumhur İttifakı Türk tarihinin bir anında, tesadüfen, siyasi pazarlık neticesinde ortaya çıkmış gelip geçici bir heves, iş bitimi dağılacak kuru bir ortaklık değildir, asla da böyle görülmemelidir. Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti'ni üçüncü evreye taşıyan muhterem bir irade, milletimizin ruh kökünden doğmuş, milli hedeflere ulaşma hissiyatıyla doğrulmuş, bekamızı savunma iştiyakıyla dolmuş tarihi bir duruşun adı ve ahlakıdır.

    — 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde elde edilmiş kazanımların 31 Mart 2019'da zarar görmemesi, zafiyete uğramaması için titizlikle ve sorumlulukla hareket edeceğiz. Önümüzdeki Mahalli İdareler Seçimleri Türkiye için demokratik karar anı, dönüm noktasıdır. Bu seçimlerin kazasız belasız icrası, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne müzahir bir neticenin alınması sistemsel istikrar ve bekamızın geleceği açısından çok önemlidir.

    — Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı'na bağlılığı devam etmekle birlikte, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine tek başına ve Türkiye'nin her seçim çevresinde katılacaktır.

    'SOSYAL MEDYADA NİFAK ÇIKARIYORLAR'

    — Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik ilgi ve destek gün geçtikçe artmaktadır. Taraflı tarafsız herkesin kabul ettiği gerçek budur. Bunu hazmedemeyen, bundan rahatsız olan iç ve dış odaklar alçakça karalama kampanyalarını tedavüle sokmuşlardır. Özellikle sosyal medya vasıtasıyla; İl ve İlçe Başkanlarımızla birlikte, MYK Üyelerimizi, Milletvekillerimizi, Başkanlık Divanı Üyelerimizi hedef alan iftira mahiyetinde yayın ve yorumlara çok sık rastlanmaktadır. Bunları yapanların ülkücü kimliğine sığınmaları, MHP adına konuşmaları tamamen kandırmaca, bütünüyle FETÖ taktiğidir.

    Devlet Bahçeli
    © AA / MHP
    Bahçeli'nin danışmanı, 'MHP'yle ittifak istemediler' dediği AK Partilileri saydı: Fitne ateşine odun taşıdılar
    - Bazen şahsımın bazen de merhum başbuğumuzun fotoğrafını profil resmi yapıp veya açtıkları sahte hesaplar üzerinden içe dönük dedikodu çıkaran, itibar cellatlığı yapan, şerefsizce nifak çıkaran kişi ya da kişilerin tespiti süratle yapılacaktır. MHP'nin şerefli mensupları üzerinde karalamalar yapanlar hakkında her türlü hukuki müracaatla birlikte, bu ajan ve provokatörlerin ifşası da derhal sağlanacaktır.

    — Sosyal medya üzerinden yapılan kışkırtmalara itibar edilmeyecek, resmi açıklamalar dışında internet sitelerinde dolaşan mesnetsiz haberlere kulak asılmayacak, içimizi karıştırmaya dayalı fitne ve fesat yayan çevrelere fırsat verilmeyecektir. Bütün teşkilatlarımız kimliğimizi ve hatıralarımızı istismar edip dava arkadaşlarımıza ahlaksızca saldıran kripto damarla, husumete batmış kirli faillerle her düzeyde mücadele edeceklerdir.

    — Milliyetçi Hareket Partisi Mahalli İdareler Seçimlerine katılacak adaylarını merkez yoklaması usulüyle belirleyecektir. Ancak tüm teşkilatlarımız yöresinde sevilen, takdir toplamış, sempatik, çalışkan, faal, beşeri münasebetleri göz dolduran, gayretli, milli ve manevi meselelerde açığı olmayan, millete hizmet etmeyi aşkla benimsemiş isimleri tespit edip Genel Merkezle paylaşacaklardır.

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    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, Cumhur İttifakı, MHP, Devlet Bahçeli, Türkiye
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