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14:58 06 Kasım 2018
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    Çin - ABD

    ABD ile Çin arasında, G20 zirvesi öncesi kritik görüşme

    © REUTERS / Hyungwon Kang
    Politika
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    Konu:
    ABD-Çin ticaret savaşı (37)
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    Çin ve ABD arasında daha önce ertelenmiş olan üst düzey güvenlik görüşmeleri Cuma günü yapılacak.

    ABD-Çin bayrakları
    © REUTERS / Damir Sagolj/
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    Yaşanan bu gu gelişmenin yanı sıra, Çin devlet başkanı yardımcısının ABD ile yaşanan ticaret anlaşmazlığını çözmek için görüşmeye istekli olduklarını söylemesi, gergin süren ilişkilerde bir yumuşamaya işaret ediyor

    ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında geçen hafta telefon görüşmesiyle üst düzey diyalogun yeniden başlamasının ardından, ay sonunda Arjantin'de yapılacak G20 zirvesinde iki lider arasında bir görüşme bekleniyor.

    ABD ve Çin ticaret, Çin'in politik müdahaleleriyle ilgili ABD suçlamaları, tartışmalı Güney Çin Denizi ve özerk Tayvan nedeniyle aylardır birbirlerine karşılıklı suçlamalar yöneltiyorlar.

    GÖRÜŞMELER CUMA GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

    Çin Dışişleri Sözcüsü Hua Chunying
    © AP Photo / Ng Han Guan
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    Çin ve ABD, geçen hafta Xi ve Trump arasındaki telefon görüşmesini olumlu olarak nitelediler. Trump da, ticaret konusunda Çin ile anlaşma yapabileceği öngörüsünde bulundu. Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Jim Mattis ile Çin politbüro üyesi Yang Jiechi ve Savunma Bakanı Wei Fenghe'nin bu Cuma günü Washington'da diplomatik ve güvenlik görüşmelerine katılacağını söyledi.

    Çin, geçen ay iki tarafın diplomatik güvenlik görüşmelerinin ikinci turunun Ekim ayında yapılması konusunda "ilke" olarak anlaştıklarını belirtmişti, ancak görüşmeler ticaret, Tayvan ve Güney Çin Denizi'ne ilişkin gerilimlerin arttığı ortamda Washington'un talebi üzerine ertelenmişti.

    Mattis, 18 Ekim'de Singapur'da Wei ile bir araya gelmiş ve dünyanın en büyük iki ekonomisinin çatışma riskini azaltmak için üst düzey ilişkileri derinleştirmek gerektiğini söylemişti.

    'HEM ÇİN HEM ABD, EKONOMİK İŞBİRLİĞİ GÖRMEYİ ÇOK İSTİYOR'

    ABD-Çin
    © AP Photo / Andy Wong
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    Singapur'da bugün konuşan Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Wang Qishan, Çin'in ticaret anlaşmazlıklarını çözmek için ABD ile görüşmeler yapmaya ve birlikte çalışmaya hazır olduğunu tekrarladı. Bloomberg Yeni Ekonomi Forumu'na konuşan Wang "Hem Çin hem de ABD, daha büyük ticaret ve ekonomik işbirliği görmeyi çok istiyor" dedi.

    Wang ayrıca "Çin ABD ile iki tarafı da kaygılandıran sorunlar üzerinde görüşmeye ve ticarette iki tarafın da kabul edebileceği bir çözüm için çalışmaya hazır. Bugün dünya, Çin ile ABD arasında yakın işbirliği gerektiren pek çok önemli sorunla karşı karşıya" dedi. orijinali için tıklayınız: Bu haber, linkleri yukarıda belirtilen haber ya da haberlerden derlenmiştir. Tam çevrilmiş metin olmayabilir.

    Konu:
    ABD-Çin ticaret savaşı (37)
    Etiketler:
    heyet, görüşme, ABD - Çin Ticaret Savaşı, Çin, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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