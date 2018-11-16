Sanders ile Varufakis sunar: İlerici Enternasyonel perdelerini açıyor

ABD'NİN EN SEVİLEN SİYASETÇİSİ BİR SOSYALİST
ABD'deki anketlerde en çok sevilen siyasetçi konumunu koruyan, özellikleri gençlerin sevgilisi olan 'sosyalist' Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ta yeni bir doruk bulan yeni otoriter eksene yanıt vermek için ilerici uluslararası hareket kurmak gerektiğini belirtiyordu.
'YENİ ANLAŞMA' VURGUSU
Bununla ilgili Radyo Sputnik'ten John Kiriakou'ya konuşan Varufakis, kuracakları örgütü, 'bir yapıya ve uluslararası bir 'Yeni Anlaşma'ya sahip uluslararası siyasi hareket' diye niteledi. Bunu yapmakta geç kalmış olabileceklerini, ama hala bir momentum inşa edebileceklerine inandıklarını belirtti.
HEM TRUMP HEM CLINTON KARŞITIYIM
Ocak-Temmuz 2015 arası Syriza hükümetinin maliye bakanı olan ama alacaklı kurum ve kuruluşlarla uzlaşmak yerine mücadele edince Başbakan Aleksis Çipras tarafından görevden alınan Varufakis, "Trump karşıtı olduğum kadar Clinton karşıtıyım da. Dostum Bernie Sanders ile birlikte yeni bir şey başlatıyoruz. 31 Kasım'da İlerici Enternasyonel dediğimiz hareketin açılışını yapacağız" dedi.
SANDERS'DAN ESİNLENEN GENÇ SOSYALİSTLER
ABD'deki Demokrat Parti'de Sanders'ın öncülüğünde son dönemde yükselişe geçen Demokratik Sosyalistler de yoksulluk ve sosyal güvencesizliğin her geçen gün artmasına sebep olan neo liberal kapitalizme karşı yeni bir 'Yeni Anlaşma/Yeni Düzen' istiyor. Arkalarında halk desteği de var. Demokratik Sosyalistler 6 Kasım'daki ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nde zafer kazandı.
'EN BÜYÜK SORUN, ULUSLARARASI OLİGARŞİ'
Bir yıl önce "Zamanımızın en büyük meselesi bir avuç milyarderin küresel ekonominin büyük bölümünü kontrol ettiği uluslararası bir oligarşiye doğru hızla sürüklenmemiz" saptamasını yapmış olan Sanders, iki ay önce Varufakis'le The Guardian gazetesi için kaleme aldıkları makalede, sadece ABD'de değil, tüm dünyada yükselişte olan otoriter eksene karşı küresel bir ilerici cephe kurmanın gerekli olduğunu vurgulamıştı.
Öte yandan uluslararası finans spekülatörü George Soros'a bağlı Open Democracy websitesinde de 6 Kasım'da siyaset bilimciler Alphan Telek ile Seren Selvin Korkmaz'ın imzasıyla 'İlerici Enternasyonel'e katkı' iddiasıyla bir makale yayımlandı.
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