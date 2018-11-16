Sanders ile Varufakis sunar: İlerici Enternasyonel perdelerini açıyor

Küresel çapta hasıl olan yeni otoriter eksene yanıt vermek için ilerici uluslararası hareket kurmak gerektiğini söyleyen Sanders ile Avrupa çapında yeni bir sol hareket için uğraşan Varufakis, güçlerini birleştirdi. 'İlerici Enternasyonal' adlı oluşum 31 Kasım'da siyaset sahnesine çıkacak.

Bu kez solcular trans Atlantik bir ittifaka gidiyor. ABD'de Kasım 2016 başkanlık seçiminin Demokrat Parti'deki aday adayı olan ama adaylığı Hillary Clinton'a kaybeden Senatör Bernie Sanders ile Yunanistan'ın borç krizi sırasında Avrupa Birliği'nin mali sistemine savaş açmış olan eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis, uluslararası bir sol hareket kuracaklarını açıkladı.

ABD'NİN EN SEVİLEN SİYASETÇİSİ BİR SOSYALİST

ABD'deki anketlerde en çok sevilen siyasetçi konumunu koruyan, özellikleri gençlerin sevgilisi olan 'sosyalist' Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ta yeni bir doruk bulan yeni otoriter eksene yanıt vermek için ilerici uluslararası hareket kurmak gerektiğini belirtiyordu.

Avrupa'da aşırı sağın yükselmesine neden olan neoliberal tahakküme karşı solu güçlendirmek amacıyla Avrupa Demokrasi Hareketi 2025'i (DiEM25) kuran Varufakis, bu çağrıyı yanıtsız bırakmadı. İki solcu lider, 'İlerici Enternasyonal' adını verdikleri oluşumun 31 Kasım'da açılışını yapacak.

'YENİ ANLAŞMA' VURGUSU

Bununla ilgili Radyo Sputnik'ten John Kiriakou'ya konuşan Varufakis, kuracakları örgütü, 'bir yapıya ve uluslararası bir 'Yeni Anlaşma'ya sahip uluslararası siyasi hareket' diye niteledi. Bunu yapmakta geç kalmış olabileceklerini, ama hala bir momentum inşa edebileceklerine inandıklarını belirtti.

© REUTERS / Christian Hartmann Çipras: Kreditörlerle anlaştığım için pişman değilim

'Yeni Anlaşma/Yeni Düzen', ABD'deki Büyük Buhran sonrası halkın ekonomik kalkınması için 1933-36 arası dönemin Başkanı Franklin D. Roosevelt tarafından uygulanan politikalara deniyor. İlkin işsizlerle yoksulları kalkındırmış, ardından ekonomiyi eski normal düzeyine getirmiş ve son olarak mali sistemi Büyük Buhran'ın tekrarını önleyecek şekilde reformdan geçirmişti.

HEM TRUMP HEM CLINTON KARŞITIYIM

Ocak-Temmuz 2015 arası Syriza hükümetinin maliye bakanı olan ama alacaklı kurum ve kuruluşlarla uzlaşmak yerine mücadele edince Başbakan Aleksis Çipras tarafından görevden alınan Varufakis, "Trump karşıtı olduğum kadar Clinton karşıtıyım da. Dostum Bernie Sanders ile birlikte yeni bir şey başlatıyoruz. 31 Kasım'da İlerici Enternasyonel dediğimiz hareketin açılışını yapacağız" dedi.

Demokrat Parti içinde dönen dolaplarla Clinton karşısında safdışı bırakılmış olan Sanders, geçen ayki 'Morning Consult' anketine göre yüzde 63'lük halk desteğiyle ABD'deki en popüler senatör. Aynı ankette Senato'daki Cumhuriyetçi çoğunluk lideri Mitch McConnell'a yüzde 33 halk desteği çıktı.

SANDERS'DAN ESİNLENEN GENÇ SOSYALİSTLER

ABD'deki Demokrat Parti'de Sanders'ın öncülüğünde son dönemde yükselişe geçen Demokratik Sosyalistler de yoksulluk ve sosyal güvencesizliğin her geçen gün artmasına sebep olan neo liberal kapitalizme karşı yeni bir 'Yeni Anlaşma/Yeni Düzen' istiyor. Arkalarında halk desteği de var. Demokratik Sosyalistler 6 Kasım'daki ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nde zafer kazandı.

'EN BÜYÜK SORUN, ULUSLARARASI OLİGARŞİ'

© REUTERS / Danny Moloshok Jim Carrey: Özür dilemeyi bırakıp sosyalizme evet deyin

Bir yıl önce "Zamanımızın en büyük meselesi bir avuç milyarderin küresel ekonominin büyük bölümünü kontrol ettiği uluslararası bir oligarşiye doğru hızla sürüklenmemiz" saptamasını yapmış olan Sanders, iki ay önce Varufakis'le The Guardian gazetesi için kaleme aldıkları makalede, sadece ABD'de değil, tüm dünyada yükselişte olan otoriter eksene karşı küresel bir ilerici cephe kurmanın gerekli olduğunu vurgulamıştı.

Öte yandan uluslararası finans spekülatörü George Soros'a bağlı Open Democracy websitesinde de 6 Kasım'da siyaset bilimciler Alphan Telek ile Seren Selvin Korkmaz'ın imzasıyla 'İlerici Enternasyonel'e katkı' iddiasıyla bir makale yayımlandı.