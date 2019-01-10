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    Fuat Uğur

    Fuat Uğur: Özgür Özel ve avanesi, FETÖ’cü askerlerin darbesi başarılı olduğu takdirde Kemalist darbecilerin desteğiyle Meclis’e el koyacaklardı

    © Fotoğraf : Twitter
    Politika
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    Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, bugünkü köşe yazısında 15 Temmuz darbe girişimi günü Özgür özel ve beraberindekilerin TBMM'ye 'savunma' için gitmediklerini iddia etti ve "FETÖ’cü askerlerin darbesi başarılı olduğu takdirde Kemalist darbecilerin desteğiyle Meclis’e el koyacaklardı" ifadelerini kullandı.

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    Türkiye gazetesi Fuat Uğur, 'Darbecinin ifadesinde saklı olan Hulusi Akar gerçeği' başlıklı yazısında Hulusi Akar'a yönelik eleştirilere değindi.

    'HEDEFİ TSK'NIN SAVAŞMA AZMİNİ KIRMAK'

    CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ile Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki polemiği kastederek "Başını CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel çekiyor. Akar'ı 15 Temmuz üzerinden itibarsızlaştırmak istiyor" diyen Uğur, "Özgür Özel ile temsil edilen CHP, partneri HDP'nin yoldaşı PKK-YPG terör örgütüne yönelik Fırat'ın doğusunda operasyon hazırlıkları sürerken Akar'ı itibarsızlaştırmayı amaçlıyor. Hedefi de geçen gün de belirttiğim üzere TSK'nın savaşma azmini kırmak" ifadelerini kullandı.

    Hulusi Akar'a yöneltilen "Darbe girişiminden haberi vardı" eleştirilerini hatırlatan Uğur, bu bilginin darbeci askerlere FETÖ üst yönetimi tarafından 'garanti' verilmek için ortaya atıldığını öne sürdü ve bu garanti ihtiyacının ise kendisinin yazılarında yaptığı uyarılardan kaynaklı olduğunu iddia etti:

    Hulusi Akar
    © AA / Özge Elif Kızıl
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    "Tüm FETÖ'cü generaller ve subaylara FETÖ üst yönetiminden 'Hulûsi Akar, kuvvet komutanları ve MİT Müsteşarı da darbenin içinde olacak, rahat olun' denmişti. Bu GARANTİ'nin verilmesinin sebebi darbeden üç-dört ay önceki Türkiye gazetesinde çıkan yazılarımdı. O zaman dikkat çekmemişti CHP'liler ve FETÖ yalakası İYİ Partililer nezdinde ama FETÖ'cüler gerekli 'mesajı' almışlar, telaşa düşmüşlerdi.

    'MACERAYA ATILMAYIN' DEMİŞTİM'

    Çünkü söz konusu yazılarımda FETÖ'cülerin darbe hazırlığı içinde olduğunu, hususilerin Ankara'da hücre elemanlarıyla toplantılar yaptığını, Fetullah'ın yeşil cübbe giyerek darbe mesajları verdiğini yazmış, ardından da 'Cemaatçi askerlere son uyarımdır. Böyle bir maceraya sakın girişmeye kalkmayın. Biliyorum talimat aldınız ama gelin devletle iş birliği yapın ve bir maceraya atılmayın' demiştim."

    ​Özgür Özel'in Hulusi Akar'a darbe girişimi gününe dair yönelttiği eleştirilerinin de bu bağlamda yapıldığını iddia eden Uğur, Özel ve beraberindekilerin 15 Temmuz günü TBMM'ye gitme amaçlarının darbe girişiminin başarılı olması halinde 'Kemalist darbecilerin desteğiyle' Meclis'e el koymak olduğunu iddia etti:

    Ali Türkşen
    © Fotoğraf : Youtube
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    "Artık CHP'li Özgür Özel ve avanesinin oraya FETÖ'ye karşı direnmek için gittiğine inanmıyorum. Onlar darbenin başarılı olacağına dair duyumları almışlardı ve Kemalist darbecilerin desteğiyle FETÖ'cü askerlerin darbesi başarılı olduğu takdirde Meclis'e el koyacaklardı.

    Çünkü benim orada görünce saygı duyduğum ama sonraki 'icraatları' ve 'konuşmaları'na baktığımda büyük bir çelişkiye düştüğüm Özgür Özel'in bu öfkesinin altında yatan gerçek maalesef bu.

    Saldırganlıkları ve hâl-i pürmelalleri evlenme hayaliyle yıllarını verdiği kadın ya da erkeğin ihanetine uğrayan bir insanın psikolojisiyle açıklanabilir ancak."

    Etiketler:
    Kemalist, darbe girişimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Türkiye gazetesi, FETÖ, Fuat Uğur, Özgür Özel, Hulusi Akar, Fethullah Gülen, Türkiye
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