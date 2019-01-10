CHP'li Taşcıer'den ruh sağlığı merkezleri önerisine eleştiri: Çıkarsınlar bir kararname, depresyona girmek yasaklansın

CHP PM Üyesi ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, MHP'nin ruh sağlığı merkezleri açılması ile ilgili sunduğu yasa teklifi konusunda TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına başlarken basın mensuplarının ruh sağlığının iyi olup olmadığını soran Taşcıer, "Aranızda depresyon ilacı kullanan var mı? Bunu dile getirmekten imtina ediyor tabi insan, kişisel bilgilerin güvenliği konusunda vatandaş tereddütlü. Ama biz kullanmıyorsak bile hepimizin çevresinde muhakkak biri ruh sağlığı için ilaç kullanıyor. Peki, neden kullanıyor?" diye sordu.
‘HER KONUDA BİR İNFİAL HALİ VAR'
Evrensel'de yer alan habere göre, ülkede insanların infial halinde olduğunu söyleyen Taşcıer, "Sorun sadece trafikte olsa, sadece eğitimde olsa ya da sadece sağlıkta olsa sebebi başka yerde arayalım. Ama her konuda topyekûn bir infial hali var, dolayısıyla sorunun kaynağı 16 yıldır bu ülkeyi yönetenlerdir. Şimdi diyecekler ki CHP yine muhalefet yapıyor. Ama bunu ben söylemiyorum, iktidarın koltuk değneği olan partinin genel başkanı söylüyor" dedi.
‘FARKINDA OLMALARI GÜZEL BİR AŞAMA'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ruh sağlığı merkezleri üzerine söylediklerini hatırlatan Taşcıer, "Sayın Devlet Bahçeli diyor ki ‘Vatandaşlarımızın maddi ve manevi zorluklarının yanında ruhsal olarak sorun yaşadıklarını görüyoruz. Ağırlaşan problemlerin farkındayız.' Bunun farkında olmaları güzel bir aşama ama zihniyette sorun var. İzledikleri yol yanlış. Meseleler neden-sonuç ilişkileri incelenerek çözüme ulaşabilir" dedi.
‘ÇIKARSINLAR BİR KARARNAME, DEPRESYONA GİRMEK YASAKLASIN'
Sorunları neden sonuç ilişkisi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Taşcıer, "Ruh sağlığı bozuluyor diye ruh sağlığı merkezi açalım, suç oranı arttı cezaevi açalım, bu anlayış nedenle değil sonuçla uğraşmaktır. Bin tane ruh sağlığı merkezi açalım, on bin tane açalım. Bu sorunu çözer mi? Bakın, bir KHK çıkardılar iflas etmeyi yasakladılar, konkordato ilan edeceksiniz dediler. Baktılar konkordato sayısına yetişilemiyor kanun çıkardılar onu da zorlaştırdılar. Madem bu kadar kolay sorunların çözümü, benim Devlet Bahçeli'nin önerisinden daha iyi bir önerim var, çıkarsınlar bir kararname, depresyona girmek yasaklasın. Böylece sorun çözülmüş olsun" dedi.
‘DEPRESYON İLACI KULLANIMINDA 10 MİLYON ARTIŞ'
2018 yılında ülke genelinde kullanılan depresyon ilaçları rakamlarını ve son dört yıldaki artışı açıklayan Taşcıer, "Rakamlar çok açık. 2014 yılında ecza depolarından çıkan ve satılan depresyon ilacı sayısı 39 milyon 134 bin 225. Dört yıl sonra bu rakamda 10 milyon artış görülüyor ve 49 milyon 227 bin 86'ya ulaşıyor. 4 yıldaki artış yüzde 25 oranında. Bu kadar kısa sürede böyle bir artışın nasıl bir açılması olabilir? Toplum olarak ruh sağlığımızın ve AKP'nin bizi hasta ettiğinin kanıtıdır bu rakamlar" şeklinde konuştu.
‘BAHÇELİ GERÇEK BİR ÇÖZÜM İSTİYORSA İKTİDARIN DESTEKÇİSİ OLMAKTAN VAZGEÇSİN'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir çağrıda bulunan Taşcıer, "Açıklama çok net, insanların kaygıları var, her 5 gençten biri işsiz, sanayici önünü göremiyor, çalışanlar her gün işten çıkarılma korkusuyla işe gidiyor, çiftçi ürünümü satabilecek miyim kaygısıyla yastığa kafasını koyuyor. Eğer Sayın Bahçeli gerçek bir çözüm istiyorsa iktidarın destekçisi olmaktan vazgeçsin, bu iktidar değişsin, o zaman toplum nasıl huzura eriyor, sakinleşiyor hep beraber görelim. Bu sorunun en temiz ve kökten çözümü budur" dedi.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)