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17:42 11 Ocak 2019
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    AK Parti

    'AK Parti, İzmir'deki Cumhur İttifakı adaylarına kalbi anlatım, hitabet, vücut dili ve ikna sanatı dersi verecek'

    © AA / Erçin Top
    Politika
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    Yeni Asır gazetesinden Erhan Gülenç, bugünkü köşe yazısında 'İzmir'de Cumhur İttifakı adaylarına AK Parti İl Başkanlığı tarafından önemli bir ders verilecek. Haftasonu İl Başkanlığı'nda kampa alınacak adaylar, iki gün 'Kalbi anlatım, hitabet, vücut dili ve ikna sanatı' dersi alacak' bilgisini verdi.

    Nihat Zeybekci
    © Fotoğraf : DHA
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    Gülenç'in köşe yazısının 'İzmir adaylarına 'kalbi' eğitim' başlıklı kısmı şöyle:

    'Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel yönetimler açısından üzerinde en fazla durduğu kavram, 'Gönül Belediyeciliği'… Erdoğan, daha önce 31 Mart seçimlerini 'Gönül Belediyeciliği' seçimi olarak gördüklerini açıklamış ve "Adını böyle koyduk, gönül belediyeciliği.

    Ne yapacağız? Gönülleri fethedeceğiz.

    Hizmet gerekli ama yeterli değil. Yeterli olan ne? Gönülleri kazanmak. Biz, gönüller almaya geldik. İnşallah seçim gününe kadar en küçük beldeden, ülkemizin en büyük şehri İstanbul'a kadar her haneye her iş yerine ulaşacak, sıkmadık el, dokunmadık gönül, fethetmedik kalp bırakmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA /
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    Erdoğan'ın koyduğu bu hedefin ardından İzmir'de Cumhur İttifakı adaylarına AK Parti İl Başkanlığı tarafından önemli bir ders verilecek.

    Haftasonu İl Başkanlığı'nda kampa alınacak adaylar, iki gün 'Kalbi anlatım, hitabet, vücut dili ve ikna sanatı' dersi alacak.

    Adaylara bir sonraki hafta ise 'Zaman, stres yönetimi ve renkli iletişim teknikleri' dersi verilecek. Ayrıca tüm derslerin video çekimli uygulaması da yapılacak.Ardından adaylar çalışmalarını hızlandıracak.'

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    Etiketler:
    Yeni Asır gazetesi, Cumhur İttifakı, AK Parti, Erhan Gülenç, Recep Tayyip Erdoğan, İzmir
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