'İttifak olmazsa olmaz değil' diyen MHP'li Usta partisinden ihraç edildi

AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmeleri için, 'Samsun'da ittifak olmazsa olmaz değil. Jest ile rest arasında bir harf var' diyen MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, disiplin kurulu kararıyla partisinden ihraç edildi. Usta'nın ihracıyla MHP'nin milletvekili sayısı 49'a düştü.

AK Parti Samsun İl Başkanı ile yaşadığı 'ittifak' tartışmasının ardından 'kesin ihraç talebiyle' Disiplin Kurulu'na sevk edilen MHP'li Usta'nın ihraç edilmesine karar verildi.

Konuyla ilgili MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk tarafından yapılan açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü'nün 78. maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası ile cezalandırılması istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmiş bulunan Samsun Milletvekili Erhan USTA hakkında düzenlenen disiplin soruşturması dosyası münderecatı Merkez Disiplin Kurulunca müzakere edilmiş, müzakereler sonucunda yapılan gizli oylama ile Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İli, Çankaya İlçe Teşkilatı üyesi Erhan Usta'nın Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü'nün 78/4 — (c), (e), ve (i) maddeleri uyarınca parti üyeliğinden 'KESİN ÇIKARMA' cezası ile tecziyesine, 16.01.2019 tarihinde OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir" denildi.

Usta'nın ihracıyla birlikte MHP'nin 50 olan milletvekili sayısı 49'a düştü. Usta'nın ihracıyla Meclis'te bağımsız milletvekili sayısı 3 oldu.