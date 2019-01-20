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14:45 20 Ocak 2019
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    Aziz Kocaoğlu

    Kocaoğlu: Aday gösterilmezsem bağımsız aday olmayacağım

    © AA / Tezcan Ekizler
    Politika
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    Yerel seçimde adaylık için başvuru yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, başka bir partiden ve bağımsız olarak aday olmayacağını, aday gösterilmemesi halinde partisi için çalışacağına söyledi. Kocaoğlu, "Aday olmamayı açıkladığımdan bu yana geçen 3.5 ayda öğrendiğimi, 70 senede öğrenmediğimin bugün farkına varmış durumdayım" dedi.

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, Tarihi Asansör'de düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimde aday adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Aziz Kocaoğlu
    © AA /
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    Önümüzdeki yerel seçimde aday adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kocaoğlu, 1 Ekim'de aday olmayacağını açıkladığını anımsattı. Kocaoğlu, "27 Kasım'da da Nihat Zeybekci'nin adaylığı kesinleşti. Bugün iki aya yakın bir süredir Nihat Bey sahada ama bizde daha ilçe başkanları ve büyükşehir belediye başkan adayı belli değil. Bu bir dezavantaj. Rakibin durumuna göre tarihi belirlemekte büyük bir fayda var" dedi.

    Kocaoğlu, aday olmayacağını açıkladığı tarihten bu yana süreci sorumlukla izlediğini, hiçbir zaman kişilerle iş birliği içinde olmadığını belirtti.

    'KENTTE BAŞARISIZLIK OLURSA FATURASI BANA ÇIKACAK'

    Genel başkan adaylığı ve milletvekilliğini düşünmediğini ifade eden Kocaoğlu, şöyle konuştu:

    Aziz Kocaoğlu
    © AA /
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    "71 yaşını sürdürüyorum. Aday olmamayı açıkladığımdan bu yana geçen 3.5 ayda öğrendiğimi, 70 senede öğrenmediğimi bugün farkına varmış durumdayım. Benim İzmir'e karşı borcum var. İzmir'de en uzun belediye başkanlığı yapan kişiyim. Bu kadar problem olmasıydı aday olmayacaktım. Ama İzmirliye olan sorumluluğumdan dolayı aday adayı olma kararı vermek zorunda kaldım. İkinci olarak partime olan sorumluğundan dolayı. Partimin en fazla oy aldığı yerlerden birinde ilçelerde büyük sıkıntı yaşayacağımız atmosferi gördüğüm için aday adayı olma kararı aldım. En önemlisi de ben bu kentte yaşayacağım. Her şeyim bu kentte. Bu kentte bir başarısızlık olursa bunun faturası bana çıkacaktır. 'Sen aday olsaydın böyle olmayacaktı. Sen elini taşına altına koysaydın böyle olmayacaktı' diye bu kenti bugünkü halimle yaşayamayacağımı hissettim. Bunun ağırlığı altında ezileceğimi hissettim. 71 yaşımdan sonra bu kenti terk etmek gibi durumum olmadığına göre elime taşın altına koymak gerektiğini düşündüm. Bütün mesele budur."

    'PARTİMİN SİYASET MUTFAĞI YOK'

    Adaylık konusunda takdirin CHP yönetimi olduğuna dikkati çeken Kocaoğlu, başka bir partiden ve bağımsız olarak aday olmayacağını, aday gösterilmemesi halinde de partisi için canla başla çalışacağına kaydetti.

    Aziz Kocaoğlu
    © AA /
    Aziz Kocaoğlu’ndan CHP yönetimine mektup
    Konuşmanın ardından gazetecilerin soruların yanıtlayan Kocaoğlu, bir televizyon programında partisi hakkında eleştirilerde bulunduğunun hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

    "Orada söylediklerimden pişmanlığım yok. Partimin mutfağı olmadığını, siyaset üretmediğini söyledim. Bugün de söylüyorum. Zaten böyle bir çalışma yapılsaydı bugün ben de burada aday adaylığı açıklaması yapmazdım. Orada bir tereddüttüm yok. Evet partinin siyaset mutfağı yoktur. Proje mutfağı yoktur. Umuyorum ben konuyu televizyonda konuşmadan önce hem sayın Baykal'la hem de Kılıçdaroğlu'yla sırf bu mutfak lafını çok fazla konuştum."

    'MİLLETVEKİLLERİNİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLMASINA KARŞIYIM'

    Adaylık çıkışının 1 Nisan sonrası parti içindeki bir muhalefete işaret olarak yorumlandığı şeklindeki bir soru üzerine Kocaoğlu, "Genel siyasetle alakam yok, olmaz da. Bu parti içindeki muhalefet, yani partide değişim gerektiği konusu onun kiminle, neyle ilgi olduğunu Sayın Genel Başkan'ın liderliğinde partide değişim gerekiyor diyorum. Bu açık ve nettir. O ayrı bir konu. Benim Ankara ile işim olmaz" yanıtını verdi.

    Tunç Soyer
    © Fotoğraf : DHA
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    Milletvekillerinin belediye başkanı olmasına ilişkin soruya ise Kocaoğlu, şöyle cevap verdi:

    "Ben milletvekillerin belediye başkan adayı olmasına kökten karşıyım. 6 ay önce seçim oldu. Eğer belediye başkanlığını düşünüyorsan neden milletvekili oldun? Milletvekillerinin olmasına Sayın Genel Başkan da karşı. Ekstra şeyler olabilir. Mesela Balıkesir. Ama İzmir'de olmaz."

    Tunç Soyer ve Tuncay Özkan soruları üzerine Kocaoğlu, "Tuncay Özkan İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı. Tunç Soyer de 10 yıldır Seferihisar Belediye Başkanlığı'nı yapıyor, beraber çalışıyoruz. Benim kişilerle işim olmaz" dedi.

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    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, CHP, AK Parti, Tunç Soyer, Tuncay Özkan, Aziz Kocaoğlu, Nihat Zeybekci, Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir
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