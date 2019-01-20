Kocaoğlu: Aday gösterilmezsem bağımsız aday olmayacağım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, Tarihi Asansör'de düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimde aday adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kocaoğlu, aday olmayacağını açıkladığı tarihten bu yana süreci sorumlukla izlediğini, hiçbir zaman kişilerle iş birliği içinde olmadığını belirtti.
'KENTTE BAŞARISIZLIK OLURSA FATURASI BANA ÇIKACAK'
Genel başkan adaylığı ve milletvekilliğini düşünmediğini ifade eden Kocaoğlu, şöyle konuştu:
'PARTİMİN SİYASET MUTFAĞI YOK'
Adaylık konusunda takdirin CHP yönetimi olduğuna dikkati çeken Kocaoğlu, başka bir partiden ve bağımsız olarak aday olmayacağını, aday gösterilmemesi halinde de partisi için canla başla çalışacağına kaydetti.
"Orada söylediklerimden pişmanlığım yok. Partimin mutfağı olmadığını, siyaset üretmediğini söyledim. Bugün de söylüyorum. Zaten böyle bir çalışma yapılsaydı bugün ben de burada aday adaylığı açıklaması yapmazdım. Orada bir tereddüttüm yok. Evet partinin siyaset mutfağı yoktur. Proje mutfağı yoktur. Umuyorum ben konuyu televizyonda konuşmadan önce hem sayın Baykal'la hem de Kılıçdaroğlu'yla sırf bu mutfak lafını çok fazla konuştum."
'MİLLETVEKİLLERİNİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLMASINA KARŞIYIM'
Adaylık çıkışının 1 Nisan sonrası parti içindeki bir muhalefete işaret olarak yorumlandığı şeklindeki bir soru üzerine Kocaoğlu, "Genel siyasetle alakam yok, olmaz da. Bu parti içindeki muhalefet, yani partide değişim gerektiği konusu onun kiminle, neyle ilgi olduğunu Sayın Genel Başkan'ın liderliğinde partide değişim gerekiyor diyorum. Bu açık ve nettir. O ayrı bir konu. Benim Ankara ile işim olmaz" yanıtını verdi.
"Ben milletvekillerin belediye başkan adayı olmasına kökten karşıyım. 6 ay önce seçim oldu. Eğer belediye başkanlığını düşünüyorsan neden milletvekili oldun? Milletvekillerinin olmasına Sayın Genel Başkan da karşı. Ekstra şeyler olabilir. Mesela Balıkesir. Ama İzmir'de olmaz."
Tunç Soyer ve Tuncay Özkan soruları üzerine Kocaoğlu, "Tuncay Özkan İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı. Tunç Soyer de 10 yıldır Seferihisar Belediye Başkanlığı'nı yapıyor, beraber çalışıyoruz. Benim kişilerle işim olmaz" dedi.
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