Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart seçimlerinde aday olarak gösterdiği 200 ismi daha açıkladı. Açıklanan isimler arasında 4 il başkanı adayı da bulunuyor.
© AFP 2018 / Adem Altan
Parti Burdur'dan Uğur Şen'in, Çanakkale'den Hakan Pınar'ın, Çorum'dan Kenan Şahin'in ve Kırklareli'den Derya Bulut'un aday gösterildiğini duyurdu.
MHP'nin açıkladığı aday listesi şu şekilde:
MHP, 4 ilde 200 adayını daha açıkladı
MHP, 4 ilde 200 adayını daha açıkladı
MHP, 4 ilde 200 adayını daha açıkladı
MHP, 4 ilde 200 adayını daha açıkladı
MHP, 4 ilde 200 adayını daha açıkladı
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