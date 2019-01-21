MHP, 4 ilde 200 adayını daha açıkladı

MHP 4'ü il olmak üzere toplamda 200 adayı daha açıkladı. MHP Burdur'dan Uğur Şen'i, Çanakkale'den Hakan Pınar'ı, Çorum'dan Kenan Şahin'i ve Kırklareli'den Derya Bulut'u aday gösterdi.