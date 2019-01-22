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14:51 22 Ocak 2019
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    HDP

    HDP'nin Diyarbakır adayı Mızraklı ile Uyanık

    © Sputnik / Sertaç KAYAR
    Politika
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    HDP, yerel seçimler için 20 il ve bağlı ilçelerde göstereceği eşbaşkan adaylarını açıkladı. HDP'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan adayları Hülya Alökmen Uyanık ile Selçuk Mızraklı oldu.

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    HDP, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını belirledi. Eşbaşkan adayları olarak Diyarbakır Milletvekili Selçuk Mızraklı ile eski Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şube Başkanı Hülya Alökmen Uyanık açıklandı.

    Gazete Duvar'ın haberine göre HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla, aralarında büyükşehirlerin de olduğu 20 il ve ilçelerinde adaylarını duyurdu

    Açıklanan adaylar şöyle:

    DİYARBAKIR

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Hülya Alökmen Uyanık / Adnan Selçuk Mızraklı
    Kayapınar: Kezban Yılmaz / Necati Pirinççioğlu
    Hazro: Gülistan Ekti / Ahmet Çevik
    Kulp: Fatma Ay / Mehmet Emin Ay
    Kocaköy: Rojda Nazlıer / Kasım Pervane
    Çermik: Makbule Çakın / Muharrem Şahin
    Çınar: Necla Tamriş / Ozan Kardaş
    Dicle: Yasemin Üçer / Felat Aygören
    Ergani: Meryem Yıldız / Ahmet Kaya
    Hani: Cemal Satı
    Sur: Filiz Buluttekin —Cemal Özdemir
    Bağlar: Zübeyda Zümrüt — Zeyat Ceylan
    Yenişehir: Belgin Diken —İbrahim Çiçek
    Lice: Salime Zingil — Tarık Mercan
    Silvan: Naşide Toprak- Abbas Hilmi Azizoğlu
    Bismil: Gülşen Özer — Orhan Ayaz
    Eğil: Gülistan Ensarioğlu — Mustafa Akkul

    VAN

    Van Merkez: Bedia Özgökçe Ertan — Mustafa Avcı
    Tuşba: Ayşe Minaz / Yılmaz Berki
    Muradiye: Leyla Balkan / Yılmaz Şalan
    Erciş: Yıldız Çetin / Mahmut Pala
    Saray: Caziye Duman / Şahabettin Bilmez
    Bahçesaray: Gülistan Önver / Garip Aykut
    İpekyolu: Azim Yacan- Şehzade Kurt
    Edremit: Gülcan Kaçmaz Sağyiğit — Seyfettin İtha
    Özalp: Dilan Öğrenci — Yakup Almaç
    Çaldıran: Leyla Adsak — Faruk Demir
    Başkale: Şengül Polat — Erkan Acar
    Gürpınar: Rojbin Akdağ — Kemal Güler
    Gevaş: Melek Arapoğlu- Veysi Şeker

    MARDİN

    Mardin Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Türk — Figen Altındağ
    Nusaybin: Semire Nergiz —Ferhat Kut
    Kızıltepe: Nülifer Elik Yılmaz- Salih Kuday
    Derik: Mülkiye Esmez —Mehmet Şerif Kıran
    Artuklu: Nurettin Turgay /
    Dargeçit: Mevlüde Çelebi / Ahmet İnci
    Mazıdağı: Nalan Özaydın / İbrahim Çoko
    Midyat: Rezan Tasman / Osman Demirci

    KARS

    Kars Merkez: Ayhan Bilgen — Şevin Alaca
    Digor: Guljin Kaya / Mustafa Özyağcı
    Kağızman: Çiğdem Özlü / Memet Alkan
    Pazarcık: Münevver Subaşı / Ebubekir Erkmen
    Sarıkamış: Zeynep Çelik / Yaşar Aras

    MUŞ

    Muş Merkez: Sibel Genç — Sırrı Sakık
    Bulanık: Eylem Suruca — Adnan Topçu
    Malazgirt: Gülay Çelik — Erdal Çakar
    Varto: Ülkü Baytaş — Gıyasettin Aydemir

    BATMAN

    Batman Merkez: Songül Korkmaz — Sabri Özdemir
    Bekirhan: Gülistan Sönük / Fırat Karabulut
    Kozluk: Nazime Avcı / Ayhan Eren
    Beşiri: Felek Özbek / Mustafa Öztürk
    İkiköprü: Hatice Taş / Osman Karabulut
    Gercüş: Zeynep Aslan / Abdulkerim Kaya

    BİTLİS

    Bitlis Merkez: Zekiye İlbasan — Faruk İşler
    Tatvan: Serap Çakmak — Habip Yeşiltepe
    Hizan: Dilek Aslan / Erkan Çetin
    Mutki: Belgin Korkmaz / İrfan Hülagü
    Ahlat: Leyla Aslanargın

    HAKKARİ

    Hakkari Merkez: Seher Kadiroğlu Ataş / Cihan Kahraman
    Esendere: Semra Aktan / Mustafa Işık
    Yüksekova: Remziye Yaşar — İrfan Sarı
    Çukurça: Hevidar Ertunç- Ebubekir Kanat
    Şemdinli: Felem Aker — Sami Beşer
    Büyükçiftlik: Gülcan Ceylan — Emin Bulgan

    AĞRI

    Doğubayazıt: Yıldız Acar — Cesim Çakçı
    Diyadin: Hazal Aras — İhsan Yenigün
    Patnos: Müşerref Geçer / Emrah Kılıç
    Tutak: Selma Şahin / Baran Öztürk
    Taşlıçay: Betül Yaşar / Mehmet Umut Doğruer
    Eleşkirt: Derya Oğul / Rıfat Yerlikaya

    MALATYA

    Arvguvan: Seda Gültüten- İlhan Yıldız

    ARDAHAN

    Göle: Nizamettin Öztürk /

    ŞIRNAK

    Şırnak Merkez: Nurcan Altürk / Hişyar Uysal
    Beytüşşebap: Sabiha Akdağ / Cahit Özkan
    Güçlükonak: Zilan Ecevit/ M. Emin kılıç
    Kumçatı (Dergule): Zozan Aksu / Dursun Çakır
    Sırtköyü: Asiye Arslan / Mehmet Ballicak
    Balveren: Zahide Erk / Musa Sidar
    Cizre: Mehmet Ziriğ — Berivan Kutlu
    Silopi: Adalet Fidan — Sülayman Şavluk
    İdil: Songül Erdem — Niyazi Çevrim
    Fındık Beldesi: Ahmet İmre — Sevim İmre
    Uludere: Selahattin Ürün — Feride Yaman

    BİNGÖL

    Genç: Şefika Doğan / Sadullah Ürkün
    Solhan: Ayşe kaya / M. Sıdık Çeliker
    Karlova: Evin Özen —Özkan Bingöl

    IĞDIR

    Iğdır Merkez: Eylem Çelik / Yaşar Akkuş
    Tuzluca: Ayşe Aras / Kemal Savaş
    Halfeli (Belde): Hasan Sefa

    ERZURUM

    Erzurum Büyükşehir: Barış Kemaloğlu
    Tekman: Müzahit Karakuş / Yanes Çelik
    Hınıs: Nurcan Felekoğlu / Bedir Fırat
    Karayazı: Melike Göksu / Burhanettin Şahin
    Karaçoban: Remziye Sönmez / Halit Oğun

    URFA

    Viranşehir: Servet Kılıç / Hıdır Oktay
    Halfeti: Emel Çiftyürek / Abdurrahman Çiftçi
    Siverek: Emine Çetiner / Turan Tüysüz
    Birecik: Fatma Korkmaz / Hakan Arıcı

    ADIYAMAN

    Kömür: Zilan Erbay / Erkan Karataş
    Pınarbaşı: Meral Çalışkan / Hüseyin Uzun

    SİİRT

    Gökçebağ (Belde): Serhat Çiçek
    Beğendik (Belde): Dijvar Ulaş
    Kurtalan: Esmer Baran / Baran Akgül
    Kayabağlar (Belde): Netice Petek / Abdulkerim Polat
    Baykan: Özden Yılmaz — Hekim Duva
    Ziyaret: Hevin Kınay / Hüsnü Sevimli

    ELAZIĞ

    Karakoçan: Serap Doğan Mutlu / Mahmut Ercan
    Sarıcan: Mihriban Tağtekin / Bekir Polat

    ERZİNCAN

    Çağlayan: Özlem Demir — Veli Pınar Çağlayan

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    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, HDP, Hülya Alökmen Uyanık, Selçuk Mızraklı, Saruhan Oluç, Türkiye
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