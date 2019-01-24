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16:43 24 Ocak 2019
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    AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk

    AK Partili Külünk: Millette karşılığı olmayan isimler aday yapıldı, partimiz 31 Mart'ta hayal kırıklığı yaşayabilir

    © AA /
    Politika
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    Partisinin belediye başkan adaylarını eleştiren eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "Sokak kendisiyle inatlaşılmasından hoşlanmaz. Partimiz 31 Mart'ta hayal kırıklığı yaşayabilir" uyarısı yaptı.

    Gazete Damga'nın haberine göre AK Partili Külünk, "Siyasette en önemli unsur; liyakat, ehliyet ve adalettir" dedi ve partisinin belediye başkan adaylarını "Millette karşılığı olmayan isimler aday yapıldı" sözleriyle eleştirdi.

    AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk
    © AA /
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    Külünk, partisinin 31 Mart'taki yerel seçimlerde hayal kırıklığı yaşayabileceğini söyledi.

    Siyasette esas olanın toplumun beklentileri olduğunu anlatan Külünk, halkla bütünleşme sağlanamadığı takdirde siyasette başarının gelmeyeceğini vurguladı. Külünk, AK Parti içerisindeki bazı çevrelerin "Halk teşkilattan ne anlar" diye konuştuğunu ileri sürerek, şöyle devam etti:

    "Halk parti teşkilatlarına karışamaz gibi bir düşünce var. Teşkilat ise bunun tam zıttı. Yürütme ile sokak arasındaki en güçlü bağdır. Eğer yürütmenin güçlü olmasını istersen teşkilat sokakla bütünleşmelidir. ‘Halk işine baksın teşkilata ne karışır. Onlar ne anlar' cümlesini ben maalesef duydum. Bu cümlenin esas olduğu bir yerde halkın iradesini iktidara taşıma gücü kaybolur."

    'BİZ SOKAKTAN GELİYORUZ, ARABASIZLIKTAN GELİYORUZ'

    AK Parti'nin sokaktan geldiğini söyleyen Külünk, sözlerini şöyle sürdürdü:

    AK Parti
    © REUTERS / Goran Tomasevic
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    "Bizim geldiğimiz siyaset biçimi, sayın cumhurbaşkanımızla 44 yıllık bir hukukumuz olarak ifade ediyorum; biz sokaktan geliyoruz, mahalleden geliyoruz, domates-peynir-ekmekten geliyoruz. Arabasızlıktan geliyoruz. Gerekirse kilometrelerce yolu aşkla yürümekten geliyoruz. Böyle bir siyaset kültüründen gelen bireylerin bulunduğu makam ne olursa olsun sokağın beklentilerini seslendirmelidir. Bu dolayısıyla bu benim inandığım bir şeydir ve o yüzden haykırıyorum."

    Neden tekrar milletvekili olmadığı yönündeki soruyu da yanıtlayan Külünk, kendisinin aday olmak istemediğini belirtti. Külünk, "Açık söyleyeyim ben 2018'deki manzarayı görünce aday olmayacağım dedim. Ve 24 Haziran seçimlerinden önce de ben adaylık başvurusu yapmayı düşünmedim" dedi.

    31 Mart için AK Parti'yi uyaran Külünk, "Sokak kendisiyle inatlaşılmasından hoşlanmaz. Ben bunu bilir bunu söylerim" diye konuştu.

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    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, AK Parti, Metin Külünk, Türkiye
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