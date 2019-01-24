HDP adaylarını tanıttı: İttifaklar başa baş, sonucu biz belirleyeceğiz

HDP şimdiye kadar belirlediği illerin belediye başkan adaylarını Diyarbakır'da yaptığı toplantı ile tanıttı. Çok sayıda davetli ve belediye başkan adayının katıldığı programda ilk olarak sinevizyon gösterimi yapıldı.
Buldan "Tutuklu belediye başkanlarımızın hiçbir yolsuzluğa karışmadıklarını biliyoruz, onlar da biliyor. O kayyumları 31 Mart sabahı buradan göndereceğiz" dedi.
Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de Leyla Güven'in haklı taleplerle açlık grevi eylemine girdiğini söyleyerek ‘Tecrit bir an önce sonlanmalıdır' ifadelerini kullandı.
'31 MART KARAR GÜNÜ OLACAK'
HDP'nin Batı'da kilit parti konumunda olduğunu dile getiren Temelli, "Anketler geliyor önümüze görüyoruz. Her yerde ittifaklar başa baş. AKP ve CHP adayları Ankara ve İstanbul'da başa baş gidiyor. Bu seçimlerin kaderini belirleyecek olan parti HDP'dir" ifadesini kullandı.
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