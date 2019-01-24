HDP adaylarını tanıttı: İttifaklar başa baş, sonucu biz belirleyeceğiz

HDP, belediye başkan adaylarını Diyarbakır'da düzenlenen toplantıyla tanıttı. Toplantıda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, batı illerindeki anketlerde iki ittifakın başa baş olduğunu ve sonucu HDP seçmeninin belirleyeceğini söyledi.

HDP şimdiye kadar belirlediği illerin belediye başkan adaylarını Diyarbakır'da yaptığı toplantı ile tanıttı. Çok sayıda davetli ve belediye başkan adayının katıldığı programda ilk olarak sinevizyon gösterimi yapıldı.

© Sputnik / Sertaç KAYAR HDP'nin Diyarbakır adayı Mızraklı ile Uyanık

"Birlikte kazanacağımızın sözünü buradan vermek istiyorum" diyen HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, "Kazanacağımız belediyeler halkımızın belediyeleri olacak, halkımız bu belediyeleri yönetecek, belediyeler kadınların, gençlerin, emekçilerin belediyesi olacak" diye konuştu.

Buldan "Tutuklu belediye başkanlarımızın hiçbir yolsuzluğa karışmadıklarını biliyoruz, onlar da biliyor. O kayyumları 31 Mart sabahı buradan göndereceğiz" dedi.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de Leyla Güven'in haklı taleplerle açlık grevi eylemine girdiğini söyleyerek ‘Tecrit bir an önce sonlanmalıdır' ifadelerini kullandı.

'31 MART KARAR GÜNÜ OLACAK'

© REUTERS / Ümit Bektaş HDP'nin seçim şarkısı belli oldu

Temelli, "96 belediyemize kayyum atayan, halkın iradesini yok sayan bu düzene karşı, 31 Mart ile Kürt sorunu devam etsin mi, savaş ve inkar devam etsin mi, ekonomide krize yol açan bu iktidar sürsün mü sürmesin diye karar günü olacak" diye konuştu.

HDP'nin Batı'da kilit parti konumunda olduğunu dile getiren Temelli, "Anketler geliyor önümüze görüyoruz. Her yerde ittifaklar başa baş. AKP ve CHP adayları Ankara ve İstanbul'da başa baş gidiyor. Bu seçimlerin kaderini belirleyecek olan parti HDP'dir" ifadesini kullandı.