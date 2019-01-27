CHP'de İzmir için MYK'ya isim sunuldu

Şu ana kadar altı grup halinde 697 belediye başkan adayını açıklayan CHP, bugün de yedinci grup adaylarını belirleyerek kamuoyuna ilan edecek.

Bu çerçevede Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, açıklanacak adayların listesini 10.00'da toplanan MYK'sına sundu. Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine görelistede, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ismi önerildi.

Bu önerinin MYK ve Parti Meclisi tarafından kabul edilmesi halinde Soyer'in adaylığı kesinleşmiş olacak.