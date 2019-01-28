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12:25 28 Ocak 2019
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    Tunç Soyer

    'Tunç Soyer, CHP-İP değil CHP-HDP ittifakının adayı'

    © Fotoğraf : DHA
    Politika
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    Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in, Millet İttifakı'nın değil CHP ile HDP ittifakının adayı olduğunu ileri sürdü. Gülenç, mevcut başkan Aziz Kocaoğlu'nun bağımsız aday olması halinde, Soyer'in İzmir'de seçimi kazanmasının zor olduğunu söyledi.

    31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer oldu.

    Tunç Soyer
    © Fotoğraf : DHA
    CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer oldu
    İzmir'in aylardır beklediği CHP adayı hakkında bir yazı kaleme alan Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm tepkilere rağmen ısrarından vazgeçmediğini ve Tunç Soyer'i İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı yaptırmayı başardığını yazdı.

    "CHP'nin İzmir'de seçime ittifak halinde gireceği İP'den gelen itirazlara rağmen Kılıçdaroğlu'nun ısrarıyla Soyer'i aday yapmasını nasıl okumak gerekiyor?" diye soran Gülenç, 'Soyer, CHP-İP değil CHP-HDP ittifakının adayı' yazısında şu ifadelere yer verdi:

    "Bence şöyle: Soyer, CHP-İP ittifakının değil, CHP ile HDP'nin kurduğu örtülü ittifakın İzmir adayıdır. Neden mi böyle düşünüyorum?

    Kılıçdaroğlu, izlediği politikalarla Atatürk'ün kurduğu CHP'yi PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yle hemen hemen aynı siyasi çizgiye taşıdı. Bugün birçok konuda CHP ile HDP arasında tam bir söylem birliği var. CHP hızla bölücü terör örgütünün uzantısına yaklaşırken Türkiye'de HDP'ye yakın siyaset yapan CHP'li belediye başkanlarından biri de Tunç Soyer'di.

    'KILIÇDAROĞLU, İP'NİN DEĞİL HDP'NİN DEDİĞİNİ DİNLEDİ'

    Tunç Soyer
    © Fotoğraf : DHA
    CHP'nin İzmir adayı olacağı iddia edilen Soyer'den Kocaoğlu yorumu: En yakınlarına bile sürpriz oldu
    Seferihisar'daki kamu mallarını tek tek satarak bol bol yurtdışı seyahatlerine çıkan Soyer, devletin teröre destek veren HDP'li belediyelere kayyum atamasına açıktan karşı çıktı. Seferihisar Belediyesi'nin kardeş kuruluşu olan Sur Belediyesi'ne devlet tarafından kayyum atandığında 'Kayyum darbesi kardeşliğimizi bozamaz. HDP'nin yanındayım' diye açıklama bile yaptı.

    Soyer, ayrıca HDP'nin İzmir'de Ağustos 2017'de yaptığı ve 'teröristlere özgürlük' talebinde bulunduğu eyleme destek vermeye gidenlerin başında yer aldı ve 'Sizin gücünüzü artırmak için elimden gelen desteği vereceğim' diye konuşma yaptı.

    CHP'nin resmi olarak ittifak kurduğu İP, Soyer ismine 12 Eylül darbesi döneminde ülkücüleri yargılayan askeri savcı babası Nurettin Soyer nedeniyle karşı çıkarken HDP'den ise destek geldi. Bu süreçte HDP'nin CHP'ye 'Bize yakın bir ismi aday göstermezseniz tabanımız size oy vermez. O nedenle İzmir'de Tunç Soyer'in aday gösterilmesini istiyoruz' talebini ilettiği konuşuldu.

    Sonunda da CHP lideri Kılıçdaroğlu, görünürdeki ortağı İP'nin değil perde arkasındaki ortağı HDP'nin dediğini dinledi ve Soyer'i İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne başkan adayı yaptı.

    'CHP VE AK PARTİ OYLARI ARASINDAKİ MAKAS İYİCE KAPANABİLİR'

    Aziz Kocaoğlu
    © AA / Tezcan Ekizler
    Kocaoğlu: Milletvekillerinin aday olmasına kökten karşıyım
    CHP'nin bu hamlesi İzmir'de nasıl karşılık bulacak hep birlikte göreceğiz. Ancak, Atatürkçü çizgisinden uzaklaşmayan İzmirlilerin önemli bölümünün HDP'ye yakın bir ismin kendisine dayatılmasına tepki göstereceğini düşünüyorum.

    Eğer Soyer'in aday yapılmasına şiddetle karşı çıkan mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da kulislerde konuşulduğu gibi bağımsız aday olursa Soyer'in İzmir'de seçimi kazanması zora girebilir.

    AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, uzlaşmacı ve hizmet odaklı seçim kampanyasıyla İzmir'den olumlu bir geri dönüş almaya başlamışken CHP cephesindeki bu yaşananlar dengeleri değiştirebilir. İzmir'de CHP ve AK Parti oyları arasındaki makas iyice kapanabilir."

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    Etiketler:
    PKK, HDP, İYİ Parti, AK Parti, CHP, Nihat Zeybekci, Aziz Kocaoğlu, Tunç Soyer, Kemal Kılıçdaroğlu, Seferihisar, İzmir, Türkiye
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