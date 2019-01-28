İYİ Parti'den Tunç Soyer açıklaması: Tepkiyle karşılandı

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Kırkpınar, CHP Parti Meclisi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını Tunç Soyer olarak açıklamasını parti hiyerarşisi gereği ve teşkilat disiplini sonucu saygı ile karşıladıklarını belirtti.
"Bu gerçekten yola çıkılarak bir işbirliğine gidilmiştir. İzmir iktidar partisinin 17 yıldır hayalinde ve rüyasında olan bir kenttir. Bu bilinçten hareketle, aday tespitlerinde her kesimi kucaklayacak ve aynı zamanda toplumun belirli kesimlerinin de hassasiyetlerini dikkate alarak bir tercihte bulunulması önceliğimiz iken, son CHP PM'de Sayın Soyer'in aday gösterilmesi ile birlikte parti tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır. Bundan sonraki süreçte Sayın Soyer kendi sorumluluğu alanında ve adaylığında kendi üzerine düşeni yapmalıdır."
İYİ Parti'den, Tunç Soyer açıklamasıhttps://t.co/Q7W16ItEKA pic.twitter.com/DOAzBXZAlP— Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) January 28, 2019
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