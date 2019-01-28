İYİ Parti'den Tunç Soyer açıklaması: Tepkiyle karşılandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Tunç Soyer'in belirlenmesi CHP'nin yerel seçimde işbirliğine gittiği İYİ Parti'de ayrışmaya yol açtı. İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, "CHP PM'de Sayın Soyer'in aday gösterilmesi parti tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır" dedi.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Kırkpınar, CHP Parti Meclisi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını Tunç Soyer olarak açıklamasını parti hiyerarşisi gereği ve teşkilat disiplini sonucu saygı ile karşıladıklarını belirtti.

Kırkpınar, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'in sorunlarını birlikte yaşadıkları ve birlikte aşacakları bir kent olduğuna dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gerçekten yola çıkılarak bir işbirliğine gidilmiştir. İzmir iktidar partisinin 17 yıldır hayalinde ve rüyasında olan bir kenttir. Bu bilinçten hareketle, aday tespitlerinde her kesimi kucaklayacak ve aynı zamanda toplumun belirli kesimlerinin de hassasiyetlerini dikkate alarak bir tercihte bulunulması önceliğimiz iken, son CHP PM'de Sayın Soyer'in aday gösterilmesi ile birlikte parti tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır. Bundan sonraki süreçte Sayın Soyer kendi sorumluluğu alanında ve adaylığında kendi üzerine düşeni yapmalıdır."