Mansur Yavaş son anketlerdeki oyunu açıkladı

Yerel seçimlerde İYİ Parti ve CHP'nin ortak Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mansur Yavaş, en son hazırlanan anketlere göre önde olduğunu belirterek, "Durum bugün itibarı ile önde olduğum. Bunu ben söylemiyorum, anketi açıklayanlar söylüyor. Amacımız bu durumu muhafaza edip farkı daha da açmak" dedi.

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu 'Çalar Saat' programına konuk olan Mansur Yavaş, yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son anketlere göre önde olduğunu söyleyen Yavaş, "Durum bugün itibarı ile önde olduğum. Bunu ben söylemiyorum, anketi açıklayanlar söylüyor. Amacımız bu durumu muhafaza edip farkı daha da açmak istiyoruz. Ankaralı kararını vermiş. Ankara sokaklarında vatandaşın arasına giriyorum bunu görüyorum" dedi.

Daha önceki seçimler için YSK'nın bazı sorulara cevap vermediğini belirten Yavaş, şöyle konuştu:

"Ben iki defa Ankara'da seçime girdim ikisinde de oylarımı artırarak kaybettim. Son seçimde de seçimin sonucu şaibeli olduğu için Ankaralıların içine sinmedi. YSK bazı sorularımıza cevap vermedi. Ben öndeyken ekranlar durdu. Halen Çankaya'dan sonuçlar geliyordu, sabah bir uyandık işler değişmiş. 2014 yerel seçimlerinde, Sayın Gökçek'in bir yanında adalet bakanı, bir yanında içişleri bakanı vardı, röportaj veriyorlardı."

'GEÇEN SEÇİMDE İŞİ KONTROL ETME ŞANSIM YOKTU'

Seçim güvenliği hakkında açıklamalarda bulunan Yavaş, "Ankara için bu sefer teminat veriyorum. Geçen seçimde işi bu kadar kontrol etme şansım yoktu. Gerekli önlemlerin alınmadığı ortaya çıktı. Genel merkezde 4. gün ne kadar oy aldım diye sorduğumda, 'oyların henüz yüzde 50'si geldi' dendi. Bunun sorumlusu biziz. Oylara sahip çıkmamız lazım. Bu kez iki partinin de sandıkta görevlileri olacak. Ayrıca benim gönüllülerim var. Bir de 2 bin kadar avukat görevlendirildi. Bu sefer şaibeye müsamaha göstermeyeceğiz. Biz köklü bir ülkeyiz. YSK'nın da görevini yapması lazım. Geçen seçimlerde çok oy boşa gitti. Yoksa, Türkiye'de insanlar sandığa gitmeyecek" diye konuştu.

Yeniçağ'ın aktardığı habere göre, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kendisini hedef alan sözlerine cevap vermeyeceğini dile getiren Yavaş, "Asla kendisini muhatap almayacağım" ifadesini kullandı.

​'BİRİ YETMEDİ İKİSİ BİRDEN YARIŞIYOR'

Gökçek'in AK Parti ve MHP'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki ile birlikte kendisi aleyhinde açıklamalarda bulunduğunu söyleyen Yavaş, şöyle devam etti:

"Özhaseki ile aramızdaki seçim yarışını halk değerlendirecek. Kendisini Tarihi Kentler Birliği'nden tanıyorum, o kadar. Ben kendisinden daha iyi belediye başkanlığı yaparım. Ben Ankara'yı biliyorum. 1986'da bir yıl Kayseri'de bulunmuştum. Benim gidip Kayseri'de belediye başkanlığına aday olmam neyse Özhaseki'nin Ankara başkanlığı için de durum aynı. Melih Gökçek, sanki Özhaseki benimle yarışamaz gibi çıkıp ortaya çıkıyor. Biri yetmedi, ikisi birden yarışıyor gibi. Benim işime geliyor. Parayla sanıklar tutup konuşturmaya çalışıyorlar. Ben kirli siyaset yapmayacağım. Özhaseki'ye sesleniyorum; benimle ilgili sosyal medya hesapları dahil, kendisi ile ilgili, belden altı en ufak bir şey olursa ben müdahale edeceğime söz veriyorum.

Sadece yapılan bazı yatırımların değerinin olmadığını, göreve geldiğimizde bunları değerlendireceğimizi söyledik. Cama taş atan çocuklar gibi davranıyor. Puanımı 3-5 puan düşürecekmiş, 30 puan düşür. Neden açığa alındığı hiçbir zaman söylenmedi. Kendi partisi tarafından ciddiye alınmadı. Ben bir şeyler biliyorum. Kendisini muhatap almayacağım. Bunun için konuşmak istemiyorum."

'YILDIRIM 'HDP'NİN OYUNU İSTEMİYORUM' DİYEBİLİYOR MU?'

Yavaş, "Erdoğan başbakanken Beypazarı'na geldi. O da birtakım eleştirilerde bulundu. Ben ayrıldıktan sonra, vatandaş benim yerime yine MHP'li belediye başkanını seçti ve kararını gösterdi. Asla ben kendisini muhatap almayacağım. Özhaseki yetmiyor sanki. Belediye başkanı kentteki herkesin oyunu isteyecek. İnsanlar bana kim daha kaliteli hizmet eder, diye bakacak. Binali Yıldırım, ben HDP'nin oyunu istemiyorum diyebiliyor mu? Biz seçmenlerin hepsinin oyuna talibiz. Belediye başkanının kesinlikle siyasetle uğraşmaması gerektiğini düşünüyorum. Belediye başkanının, seçildikten sonra rozetini çıkarıp ‘herkesin belediye başkanıyım' demesi lazım" diye konuştu.

Ekonomide sıkıntının büyük olduğunu söyleyen Yavaş, fabrika ve işyerlerinin kapandığını, işsizliğin arttığını kaydetti.

'İŞSİZLERİN YARASINI SARACAĞIZ'

Yavaş, "Parlak zekalı öğrencilerimizin birçoğunu Ankara'da tutamıyoruz. Çok fabrika, işyeri kapanıyor. İşsizlik arttı. Hükümet gerekli tedbiri alacağım diye uğraşıyor ama durum daha da kötüye gidiyor. Biz Ankara'da işbaşına geldiğimizde ekonomik sıkıntı devam ederse gerekirse bazı projeleri 1-2 yıl erteleyip işsizlerin yarasını sarmaya çalışacağız. Biz de belediye olarak işsizlerin iş bulması için kolaylık sağlayacağız. Ankara'da vatandaşlarımızın açlık sınırının altında yaşamasını engelleyeceğiz. Kenti tek bir kişi yönetirse yanlış da yapabilir. Katılımcı bir anlayışınızın olması razım. Meslek odaları, STK'lar, üniversiteler ile iş birliği yaparsınız" dedi.