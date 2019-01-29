Soyer: Kardeş kanı dökülüyordu ama o dönem üzerinden bugüne dair bir şey çıkarmaya çalışmak hiç doğru değil

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tunç Soyer, 12 Eylül döneminde askeri savcı olan babası Nurettin Soyer üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi: "İnsanlar birbirini boğazlıyordu, öldürüyordu. Vahşi bir dönemdi, kırıcı ve üzücü bir dönemdi. Ama o dönem üzerinden bugüne dair bir şey çıkarmaya çalışmak hiç doğru değil."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu makamında ziyaret ettikten sonra çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soyer, 12 Eylül döneminin, çok acı dolu olduğunu belirtip şunları söyledi:

‘KARDEŞ KANI DÖKÜLÜYORDU'

"Tamamen dış güçlerin içinde olduğu bir dönem. Darbeye o dönemde biz tabi ki karşı çıktık. Darbe ile ilgili bir şeyi tartışmanın manası yok, yanlıştı. Ama kardeş kanı dökülüyordu. İnsanlar birbirini boğazlıyordu, öldürüyordu. Vahşi bir dönemdi, kırıcı ve üzücü bir dönemdi.

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Ama o dönem üzerinden bugüne dair bir şey çıkarmaya çalışmak, hiç doğru değil. Eski yaraları kaşımanın faydası yok. Bugün yepyeni bir Türkiye, yepyeni bir dünya, yepyeni bir kent için uğraşmak gerekiyor. Onları geride bırakmak gerekiyor."

Bundan sonra herkesle kucaklaşacaklarını vurgulayan Soyer, "Aslında herkes herkesle kucaklaşıyor; ama siyaset ayrıştırıyor. Buna izin vermeyeceğiz" dedi.

Genel siyaset ve yerel siyasetin apayrı şeyler olduğunu belirten Soyer, şunları söyledi: "Biz merkezde yürütülen siyaset ile uzaktan yakından ilişkili olmayacağız. Yerel yönetim bambaşka parametreler, bambaşka dinamiklerle yürüyen bir siyaset anlayışı. Herkesi kucaklamayı gerektiren bir şey. O nedenle merkezde yürütülen çatışmalar, kavgalar, itişmeler bizim umurumuzda değil. Onun dışındayız. Herkesi kucaklayacak çalışma yürüteceğiz."

İzmir'de Körfez Geçiş Projesi, Karşıyaka Stadı projelerinin sorun oluşturduğuna yönelik eleştiriler üzerinden bunlara karşı nasıl tavır takınacağı sorulan Soyer şu yanıtı verdi: "Bunlar siyasi değil, tekniktir ve onların üzerinden çalışmak gerekiyor. Teknikten kastım şu; buna karşı çıkmak veya taraftar olmak bir siyasi tercih gibi görünüyor. Bizim böyle siyasi tercihimiz olamaz. Gerçekten İzmir'e fayda ediyor mu, etmiyor mu; teknik anlamda bunun gerçekten sonuçları ne? Ona bakarak karar vereceğiz."

Soyer, Kocaoğlu ile yaklaşık yarım saat baş başa görüşmesine dair de şunları söyledi:

"Çok keyifli bir görüşmeydi. Aziz başkan son derece pozitif ve bütün kalbi ile inanıyor. 'Bu parti bana 15 yıl görev verdi. Ben bu partinin kurumsal kimliğine son derece sadık bir insanım ve o ne gerektiriyorsa onu yaparım' noktasında. Bu da bize çok cesaret veren bir nokta. Aziz başkanın sahip olduğu bilgi, birikim, tecrübe, İzmir'de kimsede yok. O çok kıymetli bir şey. Biriktirdiği her ne varsa bizim için kullanacak, bize el verecek. O nedenle çok mutluyum. Ben iyi bir dönem geçireceğimizi düşünüyorum. Çok ciddi bir temiz siyasete, iyi siyasete dair özenim var. Onu hissediyorum."