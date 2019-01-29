CHP'den istifa eden Sarıgül, DSP'den adaylığını açıklayacak

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın davetiyle yarın Ankara'da partinin genel merkezini ziyaret edeceğini belirten Mustafa Sarıgül, görüşmenin ardından bir basın toplantısıyla adaylığını açıklayacağını duyurdu.
Kendimi Şişlili yurttaşlarıma emanet etmiştim. Yol haritamızı birlikte belirleyeceğiz demiştim. O gün geldi. Yarın Genel Başkan Önder Aksakal'ın daveti üzerine Ankara'da DSP Genel Merkezi'nde olacağım. #YeniŞişli #SaygıylaSevgiyle pic.twitter.com/PmXnwS9dE5— Mustafa Sarıgül (@M_Sarigul) January 29, 2019
Twitter hesabından açıklama yapan Sarıgül, "Kendimi Şişlili yurttaşlarıma emanet etmiştim. Yol haritamızı birlikte belirleyeceğiz demiştim. O gün geldi. Yarın Genel Başkan Önder Aksakal'ın daveti üzerine Ankara'da DSP Genel Merkezi'nde olacağım" dedi.
CHP'den istifa eden Sarıgül, 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimlerde Şişli'de belediye başkan adayı olacağını açıklamıştı.
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