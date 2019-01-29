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16:23 29 Ocak 2019
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    Cezmi Polat

    İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden Cezmi Polat istifa etti

    © Fotoğraf : Twitter
    Politika
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    İYİ Parti'nin kurucu üyesi Cezmi Polat, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Polat, "Kısaca söylemek gerekirse, adı İYİ olan, ama iyilikten pek de nasip almamış muhterem ve muhteremlerle bundan böyle aynı kulvarda yürümemiz mümkün olmayacağından, yolumuzu ayırmayı daha uygun buldum" dedi.

    İYİ Parti Genel İdare Kurulu Yedek Üyesi Cezmi Polat kurucuları arasında bulunduğu partiden istifa etti.

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    © AA /
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    "Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılarak, Sayın Meral Akşener'in başını çektiği harekete omuz vermeyi ve o guruba dahil olmayı uygun bulmuştum" açıklamasını yapan Polat, "Şimdi gelinen noktaya baktığımda, yanıldığımı ve yanıltıldığımı görüyor olmanın üzüntüsünü duyuyor, hatta öfkesini yaşıyorum" ifadesini kullandı.

    Polat yaptığı yazılı açıklamada, Türk siyasetine yeni bir soluk getireceğine, ülkede yaşanan sosyal, siyasal ve ekonomik sıkıntıları çözecek politikalar üreteceğine, toplumda giderek kangrene dönüşen ayrımcılığa son vereceğine, hepsinden önemlisi de kaybolan heyecanımıza heyecan katacağına inandığı için, yıllardan beri mensubu olmaktan büyük onur ve gurur duyduğu Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) ayrılarak Meral Akşener'in başını çektiği harekete omuz vermeyi ve o guruba dahil olmayı uygun bulduğunu belirtti.

    Gelinen noktaya baktığında, yanıldığını ve yanıltıldığını görüyor olmanın üzüntüsünü duyduğunu ve öfkesini yaşadığını aktaran Polat, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Bir önceki yıl, 25 Ekim 2017 tarihinde, büyük idealler doğrultusunda kurularak yola çıkan ve toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak politikalar ortaya koyacağını belirten Sayın Meral Akşener'in, İYİ Parti'nin kuruluşunu tamamladıktan sonra takındığı tavır ve izlediği yol, ben ve benim gibi aynı ideali paylaşan arkadaşlarımızı fazlasıyla rahatsız etmiş, hayal kırıklığı yaşamamıza neden olmuştu. Gidilen yolun yanlış, uygulanan politikaların hatalı olduğunu belirttiğimiz uyarı ve değerlendirmelerimizin dikkate alınmadığı, aksine yanlışta ısrar edildiği, Türk milliyetçilerinin onur ve gururunu rencide edecek anlaşmaları imzalayan bir siyasi partide kalmanın ve ısrarcı olmanın kimseye bir şey kazandırmayacağı aşikardır."

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    Polat, Erzurum ölçeğinde de ciddi hayal kırıklıkları yaşatan, toplumun beklentilerini hiçe sayan, dayatmacı bir anlayışla yöntem belirleyen ve adını İYİ olarak açıklayan partinin, çekim gücü oluşturamadığının hemen hemen herkesçe bilindiğini aktararak, şunları kaydetti:

    Meral Akşener
    © AA / Doğukan Keskinkılıç
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    "Yapıcı, yol gösterici bir anlayışla İYİ Parti'ye desteğini veren, ülküsü ve sevdası ezan, vatan, bayrak olan milyonlarca insanın duygularına tercüman olacak bir anlayıştan çok, bu sevdaya yabancı kitlelerin değirmenine su taşıyan bir yaklaşım, kimse kusura bakmasın ama, bizim yapımıza ters düşer. Bu konuda ne demek istediğimizi merak edenlere, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayına bakmalarını öneririm. Mamak Mahkemeleri'nde 12 Eylül döneminde ülkücülere kan kusturan, Türk milliyetçilerini haksız, hukuksuz şekilde ipe götüren bir babanın oğluyla bizim işimiz olmaz, olamaz."

    Polat, açıklamasında "Kısaca söylemek gerekirse, adı İYİ olan, ama iyilikten pek de nasip almamış muhterem ve muhteremlerle bundan böyle aynı kulvarda yürümemiz mümkün olmayacağından, yolumuzu ayırmayı daha uygun buldum. İYİ Parti'deki tüm görevlerimden istifa ettiğimi, kamuoyunun bilgisine sunuyorum" ifadesine yer verdi.

    Etiketler:
    istifa, MHP, İYİ Parti, Tunç Soyer, Meral Akşener, Cezmi Polat, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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