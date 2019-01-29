Aykurt Nuhoğlu: CHP Kadıköy adayı belli olmadı

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, CHP'de devam eden Kadıköy adayı tartışmasıyla ilgili açıklama yaptı. Nuhoğlu, Şerdil Dara Odabaşı için, "Oylamadan çıkmadı. 4 Şubat'ta PM tekrar toplanıp karar verecek" diye konuştu.

Kadıköy Belediye Başkanı CHP'li Aykurt Nuhoğlu, partide devam eden Kadıköy Belediye Başkan adayı tartışmasına ilişkin Artı TV'ye açıklamalarda bulundu.

Aykurt Nuhoğlu: Kadıköy adayı belli olmadı#CHP tarafından aday gösterilmeyen Kadıköy belediye başkanı Aykurt Nuhoğlu'ndan (@aykurtnuh) önemli açıklama: Kadıköy ile ilgili yapılan oylamada mevcut başkan oylamadan çıkmadı. 4 Şubat'ta PM tekrardan toplanıp karar verecek. pic.twitter.com/LOscOyX2FV — ARTI TV (@ArtiTV_) 29 января 2019 г.

​Nuhoğlu açıklamasında, "Kadıköy ile ilgili yapılan oylamada mevcut başkan oylamadan çıkmadı. 4 Şubat'ta PM tekrardan toplanıp karar verecek. Umarım daha sağlıklı karar verilir. Bütün bu 5 yıl içerisinde yapılanlar göz önüne alınır. Halkın katılımıyla belediye başkan adayları belirlenmeli" dedi.

CHP'nin saatler süren toplantısı sonrası MYK'dan çıkan isim Şerdil Dara Odabaşı'nın 30'a karşı 29 oyla PM'den geçtiği belirtilmişti.

Açıklamada, "Kadıköy belediye başkan adayımız son MYK ve Parti Meclisi toplantımızda tespit edilmiş olup adayımız Şerdil Dara Odabaşı'nın adı açıklanmıştır. Olası bir bilgi kirliliğine meydan vermemek için Kadıköy adayımızın Sayın Şerdil Dara Odabaşı olduğunu tekrar hatırlatmakta yarar görülmüştür" denilmişti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Nuhoğlu'nun 'başarısız' bir dönem geçirdiğini belirterek, "Özür dileyerek söylüyorum ama benim gözümde başarısız bir belediye başkanıdır" dediği ileri sürülmüştü.