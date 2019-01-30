Saygı Öztürk: Kılıçdaroğlu bu işi sevmez

Sözcü gazetesi Saygı Öztürk, 'Başkanlar şunu bilsin ki, Kılıçdaroğlu'nun hiç sevmediği ve 'Dünyanın en zor işi' dediği kurultay listesi, milletvekili, belediye başkanı listeleri hazırlamak. Bunu hep ağırlıklı olarak ilgili genel başkan yardımcısı yürütür. 'Neden aday yapılmadığını' söylemek doğrusu kimsenin aklına bile gelmez" yorumunu yaptı.

Öztürk'ün 'Kılıçdaroğlu bu işi sevmez' başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

AÇIKLAMA GEREKİR

"Çok seslilik" nedeniyle CHP'de aday belirleme de sancılı oldu. Daha o sancı da bitmiş değil.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Belediye Başkanı Ali Acar, aday gösterilmeme gerekçesini doğrudan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e bağladı.

Oysa, Acar'ı aday göstermeyen, listeye almayan genel merkezdi. Ali Acar, şimdi DSP'den aday olmaya çalışıyor.

Başkanlar şunu bilsin ki, Kemal Kılıçdaroğlu’nun hiç sevmediği ve “Dünyanın en zor işi” dediği kurultay listesi, milletvekili, belediye başkanı listeleri hazırlamak. Saygı Öztürk yazdı… https://t.co/6HB9BCThZJ pic.twitter.com/g18mRB69Tc — Sözcü (@gazetesozcu) 30 Ocak 2019 HÜSEYİN MUTLU AKPINAR: NEDEN ADAY GÖSTERİLMEDİĞİMİ BEN DE BİLMİYORUM

Daha ilk dönem başkanlık görevinde bulunan bazı başkanlar listeye konulmadı.

Örneğin İzmir'in Karşıyaka ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, en çok projesi olan ve bunları uygulamaya koyan bir isimdi.

Neden aday gösterilmediğini sorduğum Akpınar şunları söyledi:

"Önemli işler yaptık, zorlu bir 5 yıl geçirdik. Bu süreçte referandumlar, seçim üstüne seçimler yaşadık. Neden aday gösterilmediğimi ben de bilmiyorum.

Nezaketen en azından neden aday gösterilmediğimi, eksikliğimizin ne olduğunun söylenmesini isterdim.

İlk dönemini yaşayan bir belediye başkanının kusuru neydi bunu ortaya koymaları gerekirdi. Buna üzülüyorum. Bu durumu hak etmedim."

KILIÇDAROĞLU KARIŞMAZ

Başkanlar şunu bilsin ki, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiç sevmediği ve "Dünyanın en zor işi" dediği kurultay listesi, milletvekili, belediye başkanı listeleri hazırlamak.

Bunu hep ağırlıklı olarak ilgili genel başkan yardımcısı yürütür. Açıkçası, son listelere de belli il ve ilçeler dışındakilerine pek karışmadı. Karışmış olsa, söz verdiği bazı isimler en azından MYK listesinde olurdu.

CHP'de gruplar oluşmuş ve kıran kırana adaylık mücadelesi yapılıyor."Neden aday yapılmadığını" söylemek doğrusu kimsenin aklına bile gelmez.

'BORÇSUZ, KASASI PARA DOLU, ADI BİR ŞEYE KARIŞMAMIŞ…'

Borçsuz, kasası para dolu, adı bir şeye karışmamış, önemli işler yapmış Kadıköy Belediyle Başkanı Aykurt Nuhoğlu niçin aday gösterilmediyse, Hüseyin Mutlu Akpınar da ve bir çok başkan da yine aynı şekilde aday gösterilmedi.