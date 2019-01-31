Karahasanoğlu'ndan Soyer yorumu: Mahkumiyet Gülen’in vatana ihanetinden değil 'sabah vakti dini ayin yapmak'tandı

Karahasanoğlu, Çıray’ın “Soyer'e saldırı nedeni babasının Gülen'i mahkum eden ilk yargıç olması” sözüne dair "Bir defa Soyer savcı" deyip şunu yazdı:"Aklamaya çalışılan savcı, Gülen’in CIA bağını ortaya koyup dava açar, 'Helal olsun' deriz.Ama suçlama Erbakan'la aynı:'Devlet esaslarını dine dayandırmaya çalışıyor, bu sebeple sabah ayin yapıyorlar.'

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, ‘Biraz gülelim: FETÖ, Soyer'den intikam alıyormuş!' başlıklı yazısında , CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'i köşesine taşırken, İYİ Partili Aytun Aytun Çıray'ın "Tunç Soyer'e yapılan saldırının gerçek nedeni, babasının Gülen'i mahkum eden ilk yargıç olması" sözlerini de eleştirdi:

"Bir defa, Nurettin Soyer hakim değil, savcı.." ifadelerini kullanan Karahasanoğlu, "İyi Parti'nin aklamaya çalıştığı savcı, Fetullah Gülen'in CIA ile irtibatını ortaya koyar.. "Bu adam, ülkesine ihanet ediyor" der.. Bunun için dava açar. Mahkumiyet kararı alır.. "Helal olsun" deriz.. Ama o savcının yaptığı.. Aynen MSP lideri Necmeddin Erbakan hakkında yaptığı suçlamadaki gibi.. "Bu kişi, devletin temel esaslarını, dine dayandırmaya çalışıyor. Bunun için de, sabah erken saatte ayin yapıyorlar" şeklinde."

Karahasanoğlu'nun yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Şimdi de İyi Parti, 31 Mart 2019 akşamı, tarihin siyaset çöplüğüne atılmaya doğru tam hızla gidiyor..

Son bir can havli ile atağa geçmek istiyorlar.

SOYER, FETULLAH GÜLEN’İN TEK MAHKUMİYETİNİ VEREN HAKİM İMİŞ..

Ne imiş?

Aslında Nurettin Soyer, Fetullah Gülen'in tek mahkumiyetini veren hakim imiş..

© Fotoğraf : DHA Tunç Soyer: Seks kasedim olduğunu bile söylediler

Bir defa, Nurettin Soyer hakim değil, savcı..

Bunu bir kenara bırakalım..

Verilen o mahkumiyet de, öyle yanlışlarla dolu imiş ki..

Yargıtay tarafından bozulmuş..

Yani..

‘MAHKUMİYET KARARI, FETULLAH GÜLEN'İN, ÜLKEYE YAPTIĞI İHANET İLE İLGİLİ DEĞİL Kİ'

Kesinleşen bir mahkumiyet kararı da yok..

Kaldı ki..

Bozulmuş da olsa..

Verilen o mahkumiyet kararı, Fetullah Gülen'in, ülkeye yaptığı ihanet ile ilgili değil ki..

Ya ne ile ilgili?

"Sabah vakti dini ayin yapmak" ile ilgili..

İyi Parti'nin aklamaya çalıştığı savcı, Fetullah Gülen'in CIA ile irtibatını ortaya koyar.. "Bu adam, ülkesine ihanet ediyor" der..

Bunun için dava açar. Mahkumiyet kararı alır..

"Helal olsun" deriz..

Ama o savcının yaptığı..

Aynen MSP lideri Necmeddin Erbakan hakkında yaptığı suçlamadaki gibi..

"Bu kişi, devletin temel esaslarını, dine dayandırmaya çalışıyor. Bunun için de, sabah erken saatte ayin yapıyorlar" şeklinde..

Aynı savcı..

Sadece Fetullah Gülen için dava açmış olurdu..

Necmeddin Erbakan için, bir dava açmamış olurdu..

"Fetullah Gülen için, CIA bağlantısını ortaya çıkaramamış ama.. Dini istismar eden adamı da yakalamış" der, geçerdik..

Ama..

Bu toprakların yetiştirdiği en milli başbakanlardan birisi olan Erbakan hocaya yaptığı suçlamayı..

Fetullah Gülen'e de yaptığı için..

O savcıyı kimse aklayamaz,..

Onların itirazları, Fetullah Gülen'in vatanını satması değil..

Fetullah Gülen'in dışardan bakıldığında, dindar bir görüntü vermesine idi..'

© Fotoğraf : DHA Soyer: Kardeş kanı dökülüyordu ama o dönem üzerinden bugüne dair bir şey çıkarmaya çalışmak hiç doğru değil

Dindar kim var ise..

Dindar görüntülü kim var ise..

Hepsine karşı idiler…

Biz de..

"Dindarlara karşı olanlar"a karşıyız..

'DİNDAR SANDIKLARI, ASLINDA DİN İSTİSMARCISI…'

Velev ki..

Arada bir yanılıp, Fetullah Gülen gibi "dindar sandıkları, aslında din istismarcısı"na da karşı çıkmış olsunlar..

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