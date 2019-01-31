İzmir Bayraklı'dan Ankara çıkarması: 'Bayraklı başkanının yanında'

İzmir Bayraklı'dan 12 otobüsle Ankara'ya giden çok sayıda vatandaş CHP Genel Merkezi önünde eylem yaparak Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'a destek verdi. Karabağ'ın yeniden Bayraklı'da aday gösterilmesi için sokaklara dökülen ilçe sakinleri ve partililer, "Bayraklı başkanının yanında" sloganları atarak genel merkez kapısına dayandı.

Ankara'ya çıkarma yapan Bayraklılı vatandaşlar, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın yeniden Bayraklı'ya aday gösterilmesini istedi.

Açtıkları pankartlar ve sloganlarla CHP Genel Merkezi önüne gelenler, "Bayraklı başkanının yanında", "Bayraklı'da adalet Hasan Karabağ demektir", "Bayraklı için Hasan Karabağ" ve "Bayraklı Hasan Karabağ'ı istiyor" sloganları attı.

Ellerindeki "Bayraklı için Hasan Karabağ", "Hasan Karabağ'sız Bayraklı olmaz" ve "CHP Bayraklı İlçe Örgütü" yazılı pankartlarla CHP Genel Merkezine giden partililer ve ilçe sakinleri yetkililerle görüşme yapmak istedi.

'BAYRAKLI'DA SEÇİMİN KAZANILMASININ TEK ÇARESİ KARABAĞ'

Bayraklı'da seçimin kazanılmasının tek çaresinin Hasan Karabağ'ın adaylığı olduğunu belirten vatandaşlar, ismi geçen diğer adaylarla Bayraklı'da seçimin kaybedileceğini iddia etti.

Eylem nedeniyle vatandaşların yanına giden CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kayalar, "Genel başkan ve 19 genel başkan yardımcısını temsilen yanınıza geldim. Ben Hasan Başkanı seviyorum. Kendisi değerli bir başkanımız. Kulaklarımız sizleri duyuyor ve taleplerinizi alıyorum. Gerekli mercilere de bu talebinizi ileteceğim. İlçe ve il başkanlığı nezdinde de talep oluşturulsun biz de cumartesi günkü parti meclisi toplantısında gerekli işlemleri yapalım" dedi.