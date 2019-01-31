İzmir Bayraklı'dan Ankara çıkarması: 'Bayraklı başkanının yanında'

Ankara'ya çıkarma yapan Bayraklılı vatandaşlar, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın yeniden Bayraklı'ya aday gösterilmesini istedi.
Ellerindeki "Bayraklı için Hasan Karabağ", "Hasan Karabağ'sız Bayraklı olmaz" ve "CHP Bayraklı İlçe Örgütü" yazılı pankartlarla CHP Genel Merkezine giden partililer ve ilçe sakinleri yetkililerle görüşme yapmak istedi.
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Eylem nedeniyle vatandaşların yanına giden CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kayalar, "Genel başkan ve 19 genel başkan yardımcısını temsilen yanınıza geldim. Ben Hasan Başkanı seviyorum. Kendisi değerli bir başkanımız. Kulaklarımız sizleri duyuyor ve taleplerinizi alıyorum. Gerekli mercilere de bu talebinizi ileteceğim. İlçe ve il başkanlığı nezdinde de talep oluşturulsun biz de cumartesi günkü parti meclisi toplantısında gerekli işlemleri yapalım" dedi.
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