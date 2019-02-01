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11:44 01 Şubat 2019
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    Mustafa Sarıgül

    Mustafa Sarıgül seçim sloganını açıkladı: 'Sevgiliye kırmızı, Şişli'ye Sarıgül'

    © AA / Aytaç Ünal
    Politika
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (57)
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    Şişli'den aday gösterilmeyince CHP'den istifa edip DSP'den aday olan Mustafa Sarıgül, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun her zaman yanındayım. Ama Genel Merkezi yöneten bazı yöneticilerin bilgi, beceri ve yetenekleri CHP'yi ileriye taşımaktan uzak" dedi. Sarıgül seçim sloganını "Sevgiliye kırmızı, Şişli'ye Sarıgül" olarak belirlediğini söyledi.

    CHP'den istifa edip Demokratik Sol Parti'den (DSP) aday olan Mustafa Sarıgül, CHP Parti Meclisi içinde partinin büyümesinden, güçlenmesinden daha çok kendilerinin iktidarını düşünen bir grup tarafından partinin önünün tıkandığını öne sürdü.

    Mustafa Sarıgül
    © Fotoğraf : DHA
    'Şişli'den adayım' diyen Sarıgül, DSP'ye geçti
    Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Sarıgül, yöneticilerin görevinin CHP Genel Merkezi'nde kendi koltuklarını korumak değil, bulundukları siyasal hareketi iktidar yapmak olması gerektiğini söyledi.

    Sarıgül, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun, belediye seçimlerine en az bir yıl kala bütün adayları tespit edip Türkiye çapında belediyelerin CHP'de olmadıkları yerlerdeki adayların bir yıl önce, CHP'li belediyelerin olduğu yerde ise adayları en az 6 ay önce açıklaması gerekirdi. Çünkü, bu adaylar projelerini, çalışmalarını, kendilerini tanıtmaları için en az 6 ay ve bir yıllık süreye ihtiyaç var. İstanbul ve ilçeleri çok büyük. Türkiye'nin bir çok ilinden daha büyük. Geceleri saymazsak seçimlere 30 gün var. 30 gün de bu adaylar kendilerini kamuoyuna nasıl anlatacaklar? Çalışma arkadaşlarımla birlikte biz Şişli'de tam 48 aydır çalışıyoruz. Kampanyada 600 arkadaşımız görevli. Her arkadaşımız 100 seçmenle ilgileniyor. 60 bin seçmenimizle bire bir görüşüyoruz" ifadesini kullandı.

    'VATANDAŞ CHP'DEN ADAY YAPILMAMAMDAN DOLAYI ÜZGÜN'

    Mustafa Sarıgül
    © AA / Volkan Bayraktar
    Sarıgül CHP'den istifa etti: Küçük kurnazlıklara teslim olamazdım, Şişli'den adayım
    Kendisine oy vereceğin esöyleyen yüzde 54-58 arasında bir kesim olduğunu belirten Sarıgül, şöyle konuştu:

    "Şişli'yi bölmek diye bir şey yok. Sarıgül'e oy vereceğini söyleyen yüzde 54-58 arasında. Arada çok büyük fark var. Daha çok şahıs gerekiyor. Ben Şişililerin evladıyım, kardeşiyim. Beni davet etmemiş olsalar ben bu yolculuğa çıkmam. Şişliler umut ve heyecanla bekliyor. CHP-DSP yarışından AKP adayının sıyrılacağı söyleniyor. Ben 2009 seçiminde DSP adayıyken 99 bin 200 oy aldım. CHP adayı Muharrem Sarıgül 31 bin oy aldı. AKP adayı Emin Haberdar 31 bin oy aldı. Bu seçimde de muhtemelen DSP adayı Mustafa Sarıgül 54 ile 58, CHP adayı 19-21, AKP adayı ise 14-17 alır. Dolayısıyla, Şişli'de seçimle ilgili bir problem yok. Ben sosyal demokrat ve demokratik sol çizgimi hep korudum ve korurum. Vatandaş benim CHP'den aday yapılmamdan dolayı son derece üzgün. Şişli halkı her şeyi biliyor."

    'CHP GENEL MERKEZİ'Nİ YÖNETENLER BAŞARILI İNSANLARI İSTEMİYOR'

    Mustafa Sarıgül
    © AA / Volkan Bayraktar
    Sarıgül: Biz Şişli'yle etle tırnak olmuşuz, hedefim rekor oy almak
    CHP Genel Merkezi'ni yönetenlerin başarılı insanları istemediğini ileri süren Sarıgül, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun her zaman yanında olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

    "CHP'nin kurumsal kimliğine ve seçmenine saygım sonsuzdur. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun her zaman yanındayım. Ama şu anda genel merkezi yöneten bazı yöneticilerin bilgi, beceri ve yetenekleri CHP'yi ileriye taşımaktan uzaktır. Daha önce dediğim gibi Şişli'de seçim şimdiden bitti sayılır. Mustafa Sarıgül başkan olacak. Elbette her adaya başarılar diliyorum. Güler yüzlü, sevgi dolu, hoşgörü içinde geçen bir seçim kampanyası yürüteceğiz. Ana sloganımız 'Gözünaydın Şişli ak güvercin geliyor' ve 'Sevgi kazanacak.' Şişlilerin sevgisi için de çalışa çalışa kazanacağız. Saygıyla sevgiyle kazanacağız. 'Sevgiliye kırmızı, Şişli'ye Sarıgül' diyeceğiz. 5 yılda 5 bin 114 ev toplantısı yaptım. Ortalama evlerde 30-40 kişiyle görüşme yaptım. Kampanya süresincede her eve DSP'nin görüşünü içeren yerel yönetimler kitapçığı, her eve bir DSP kalemi vereceğim."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (57)

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    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, AK Parti, DSP, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Sarıgül, Şişli, İstanbul
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