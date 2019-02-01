Zeyrek: CHP’nin aday belirleme yöntemi işi iyice içinden çıkılmaz hale getirdi

Sözcü yazarı Zeyrek, 'Aday belirlerken bir parti için iki yol vardır. İlki tam demokrasidir. Ön seçim yapılır, sandık kurulur, herkes boyunun ölçüsünü alır. İkincisi tam disiplin içinde lider kararıdır. CHP'nin aday belirleme yöntemi ne ilki ne ikincisi oldu. İkisini sentezlemeye çalışan çaba, işi iyice içinden çıkılmaz hale getirdi' yorumu yaptı.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek ‘Soyer'i kim yıprattı? Odabaşı'nı kim yıpratıyor?' başlıklı bugünkü yazısında CHP'nin aday belirleme sürecini değerlendirdi.

ülkenin siyasal ve ekonomik koşulları, muhalefetin yerel seçimleri kazanması için büyük fırsat sunuyor.



Buna karşın Kılıçdaroğlu CHP’nin kalesinin kazanılması konusunda şüphesi varmışçasına, İzmir için bile “Tunç Bey İzmir’i alacak” diyor.https://t.co/4RBDUBHmoo — deniz zeyrek (@Deniz_Zeyrek) 1 Şubat 2019

Zeyrek yazısında, ​"CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de yaşananların "parti içi demokrasi" olduğunu söylemiş. Tamamı kendisi tarafından belirlenen MYK üyelerinin belirlediği tek bir adayın PM'de oylatılması mı demokrasi? Başka bir aday getirildiğinde PM'de daha yüksek oy almayacağı ne malum?" eleştirisini getirdi.

'ÇOCUK OYUNCAĞI MI BU?'

"Ulu önder Atatürk'ün kurduğu partide, en büyük kentin teşkilat başkanının istifa edip 10 saat sonra "vazgeçtim" demesi nasıl bir özgürlük? Çocuk oyuncağı mı bu?" diye soran Zeyrek, adayların adı etrafında dönen tartışmaları da, ‘özgür tartışma"dan çıkan propaganda malzemeleri' diye nitelendirip şu yorumu yaptı:

"Bu malzemelerin bir çoğu, Kılıçdaroğlu'nun "özgür tartışma" dediği aday kavgalarında açıktan ya da el altından servis edildi. AK Parti'nin propaganda organları altın tepside sunulan bu malzemeleri kaçırır mı hiç? Dört elle sarıldılar."

Zeyrek yazısını şöyle bitirdi:

'İYİ PARTİ İLE İTTİFAKIN NEDEN OLDUĞU ÇIKMAZLAR EKLENİNCE…'

Aday belirlerken bir siyasi partinin önünde iki yol vardır.

İlki "tam demokrasi"dir. Ön seçim yapılır, üyelerin önüne sandık konulur, herkes boyunun ölçüsünü alır.

© Fotoğraf : CHP 'CHP'de Kadıköy krizi' iddiası: 'Kılıçdaroğlu, Salıcı'ya 'Bunlardan haberin yok muydu, bu ne rezalet?' dedi' İkincisi tam bir disiplin içinde "lider kararı"dır. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "AK Parti Genel Başkanı" sıfatıyla yaptığı gibi.

Anketler, temayül yoklamaları, kentlerin nabzı kimi en güçlü gösteriyorsa, lider onu aday gösterir ve tartışma kapanır.

CHP'nin aday belirleme yöntemi ne birincisi, ne ikincisi oldu. İkisini sentezlemeye çalışan bir çaba, işi iyice içinden çıkılmaz hale getirdi. Buna bir de İYİ Parti ile ittifakın neden olduğu çıkmazlar eklenince bu olumsuz fotoğraf ortaya çıktı.

SİYASİ VE EKONOMİK KOŞULLAR MUHALEFETİN LEHİNE

Oysa iktidar yorgun ve yıpranmış.

Ekonomik sorunlar vatandaşın cebine dokunmaya başlamış.

© Fotoğraf : Twitter Taciz iddiasıyla gündeme gelen CHP'nin Beşiktaş Adayı Akpolat: Dolaştırılan evrak sahte Özgürlükler konusunda bunaltıcı bir atmosfer var.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bile dünkü manifesto töreninde yakındığı yanlışların çoğu, Milli Görüş'ün ve AK Parti'nin yerelde iktidarda olduğu son 25 yılda yapılmış.

Kısacası, ülkenin siyasal ve ekonomik koşulları, muhalefetin yerel seçimleri kazanması, büyük kentleri alması için büyük fırsat sunuyor.

KILIÇDAROĞLU İZMİR İÇİN BİLE "TUNÇ BEY İZMİR'İ ALACAK" İFADESİNİ KULLANIYOR

Buna karşın Kılıçdaroğlu İzmir için bile "Tunç bey İzmir'i alacak" ifadesini kullanıyor.

Sanırım yazıyı, İzmir'in CHP'nin kalesi olduğunu anımsatarak bitirmekte fayda var.