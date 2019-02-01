CHP'li Torun: Belediyecilik bizim işimiz

CHP, yarın yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısında aday belirleme işlemini tamamladıktan sonra aday tanıtım toplantısıyla seçim bildirgesini açıklayacak. CHP bildirgesinde, ‘Tükettikleriyle kazanan hem de tüketim harcamalarını azaltan bir belediyecilik’ anlayışını ortaya koyacak.

Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre, CHP'nin aday tanıtım toplantısında açıklayacağı seçim bildirgesinde belediyeciliğe yeni bir bakış açışı getirilecek.

Haberin ilgili kısmı şöyle:

‘CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un verdiği bilgiye göre beyannamede işsizlere yeni istihdam alanı yaratacak ve kent ekonomisini canlandıracak projelere yer verilecek. Ayrıca bildirgede şehirlerin fiziki şartları ve sokak hayvanlarıyla ilgili öneriler de bulunulacak. CHP, ‘Hem tükettikleriyle de kazanan hem de tüketim harcamalarını azaltan bir belediyecilik' vaat edecek.

Torun, "Kent atıklarının ekonomik olarak değerlendirilmesini önereceğiz. Böylece tükettiklerimizle kazanacağız. Ulaşımdan mutfağa kadar bazı projelerimizle de vatandaşların tüketim harcamalarını azaltacağız" dedi.

© Fotoğraf : DHA Zeyrek: CHP’nin aday belirleme yöntemi işi iyice içinden çıkılmaz hale getirdi

Torun beyannameyle ilgili şunları söyledi:

"Belediyecilik bizim işimiz. İnsana yatırım yapan ve insanı önde tutan, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir belediyecilik anlayışı sunuyoruz. Aynı zamanda aile ekonomisine katkıda bulunan, yaşadığımız ekonomik krizin aile ekonomisini etkilememesi için katkılarımız da olacak. Teknolojiyi kullanarak verdiğimiz hizmetlerle insan hayatını kolaylaştıran kentler oluşturacağız. Aynı zamanda sokak hayvanları için hayvan ambulansı, askıda mama gibi önemli projelerimiz olacak."

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