Eski Devlet Bakanı Alpago: Bu tablo CHP'ye yakışmadı

CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri için İzmir'in de aralarında olduğu 145 belediye başkan adayı belirleme sürecine bir tepki de eski Devlet Bakanı Önay Alpago'dan geldi.

Özel bir televizyon kanalında CHP'nin belediye başkan adaylarını değerlendiren Alpago, "Bu tablo CHP'ye yakışmadı" diye konuştu.

"CHP bu süreci daha doğru yönetebilirdi, böyle bir fırsatı kullanamadı" diyen Alpago, bunun sebebinin zamanında ön seçim yapılmaması olduğunu söyledi.

CHP üyelerinin katıldığı ön seçime bütün partililerin saygı duyacağını belirten Alpago, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kurultayda "Her seçimde, her zaman, her koşulda ön seçim yapacağız" dediğini hatırlattı.

Partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim gezilerini yalnız yaptığını söyleyen Alpago, bunun ön seçim yapılmadığı için, hazırlıksızlık sonucu olduğunu ifade etti.

'BU KADAR AZ KADIN ADAY OLMASINI İÇİME SİNDİREMİYORUM'

Kadıköy'de 20.000 CHP'li üye olduğunu ama ön seçim yapılmadığını kaydeden Alpago, kadın adayların da azlarına dikkat çekti.

Alpago, "Kadınlara siyasi hakları veren, büyük Atatürk'ün kurduğu bir siyasi partide, bu kadar az kadın aday olmasını hiç içime sindiremiyorum" dedi.

CHP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de çok az kadın aday gösterdiğini söyleyen Alpago, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"CHP İstanbul'da sadece Eyüp'te kadın aday gösterdi. İzmir'de Seferihisar dışında hiç kadın aday yok. Bunu Adalet ve Kalkınma Partisi ile karşılaştırmıyorum. CHP'de bu kadar az kadın aday olması bizim ayıbımızdır."