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15:16 01 Şubat 2019
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    Aziz Kocaoğlu

    AK Partili Dağ: Kocaoğlu bu muameleyi hak etmiyor

    © AA / Tezcan Ekizler
    Politika
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (61)
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir için aday belirleme sürecinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun hak etmediği bir muameleyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

    Muhittin Cumhur Şener
    © Fotoğraf : CHP
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    Gaziemir ilçesindeki esnaf ile kahvaltıda buluşan Hamza Dağ, gazetecilere yerel seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    ‘ADAY BELİRLENİRKEN TEK KRİTER AZİZ KOCAOĞLU'NA YAKINLIK'

    CHP'nin İzmir'de aday belirleme kriterinin de çok manidar olduğunu söyleyen Dağ, partinin İzmir'de "Aziz Kocaoğlu'na yakınlığını" tek kriter olarak aldığını savundu.

    Dağ, Aziz Kocaoğlu'na ilişkin düşüncelerin CHP'nin aday belirleme sürecinde etkili olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

    Nihat Zeybekci
    © AA / Turgay Konuralp
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    ‘KOCAOĞLU'NUN GİDİŞİNDEN ZİYADE BÖYLE BİR MUAMELE İLE GİDECEK OLMASI HAK EDİLEN BİR NOKTA DEĞİL'

    "Aziz Kocaoğlu bizim de belediyecilik anlamında eleştirdiğimiz biridir ama kötü bir insan değildir, insani ilişkileri de iyidir. Bizim de kendisiyle gayet güzel insani ilişkilerimiz oldu. Belediyeciliğini eleştirdik, insanlığıyla ilgili bir şey söylemedik. Gidişinden ziyade böyle bir muamele ile gidecek olması hak edilen bir nokta değil. Bu muameleyi hak etmiyor.

    Aziz Kocaoğlu
    © AA /
    Aziz Kocaoğlu’ndan CHP yönetimine mektup
    'KOCAOĞLU İLE İLGİLİ OLUMLU DÜŞÜNCELERİ VAR DİYE ÖDEMİŞ GİBİ BİR YERDE ADAY DEĞİŞİKLİĞİNE GİTMEK…'

    Aziz Kocaoğlu ile ilgili olumlu düşünceleri var diye Ödemiş gibi bir yerde aday değişikliğine gitmek bir siyasetçiye, hele aynı siyasi partide olan birine yapılmaması gereken bir harekettir. Bunun da İzmirliler tarafından değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz."

    Hamza Dağ
    © AA / Halil Sağırkaya
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    ‘DUYMAYAN KALMADI'

    Dağ, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer'in askeri savcı olarak görev yaptığı 12 Eylül dönemine ilişkin tartışmaların yapıldığını da hatırlatıp şunları söyledi: "CHP'nin adayı, önce parti içi, ittifak içi bir meseleydi. Aday açıklandıktan sonra Türkiye geneli bir konu oldu. Babasının 80 öncesi yaptığı olaylar, daha sonraki durumlar yeterince gündem oldu. Seçmen davranışı yönünden buna dayanarak oy vermeme söz konusu olacaksa duymayan kalmadı."

    Tunç Soyer
    © Fotoğraf : DHA
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    ‘GENEL İKTİDAR YEREL İKTİDARLARA BAŞLAR'

    Öte yandan Dağ, yerel seçimlerde daha çok adayların başarılarının ve projelerinin tartışılmasını istediklerini de ifade etti. Seçmenin belediye başkan adaylarından proje istemesi gerektiğine dikkati çeken Dağ, şöyle devam etti:

    "CHP İzmir'deki 22 belediyeden 18'inin başkan adayını ve büyükşehir belediye başkan adayını değiştirdi. CHP'nin tüm Türkiye'ye örnek gösterdiği İzmir modeli çökmüş oldu. Genel iktidar yerel iktidarlara başlar. Bizim iktidarımız öyle başladı. Recep Tayyip Erdoğan 2002'de iktidara geldiğinde referansı İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki başarılı çalışmalarıydı. CHP, İzmir'de, Aydın'da başarılı çalışmalar gerçekleştirmiş olsaydı bu çalışmalar kendilerini genelde iktidara taşıyabilirdi."

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © Fotoğraf : DHA
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    ‘YEREL SEÇİME GİDİYORUZ'

    "Tarihin yükü vardır" tartışmalarına ilişkin, CHP'nin de "Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ağabeyi FETÖ'cü" eleştirisi yaptığının hatırlatılması üzerine Hamza Dağ, şöyle konuştu:

    "Tabii ki insan aday seçildiğinde onunla ilgili, ailesiyle ilgili bir tartışma durumu söz konusu olabilir. Çünkü adaylara seçmenler ona göre oy verecek. Ülkemizde milliyetçi olan, ülkücü olan ciddi bir seçmen kitlesi var. Siyasi partilerin bu durumları yalana gitmeden söylemesi normal. Bu konuda konuşulması gereken her şey konuşuldu. Açıkçası yerel seçime gidiyoruz. Yerel seçime giderken bizim daha çok üzerinde durmamız gereken konu belediye başkanı adayı projeleridir, belediye başkanlığı döneminde yapılanların hesabının sorulmasıdır. İnşallah kampanyamız bu noktada devam edecek."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (61)

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    Etiketler:
    CHP, AK Parti, Nurettin Soyer, Tunç Soyer, Hamza Dağ, Aziz Kocaoğlu, İzmir
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