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16:23 01 Şubat 2019
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    Özhaseki, konuşması sonrası partililerin isteği üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.

    Özhaseki: HDP'nin değil Kürt vatandaşlarımızın oyuna talibiz

    © AA / Gökhan Balcı
    Politika
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (65)
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    Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "HDP değil Kürt vatandaşlarımızın oylarına talibiz. PKK ile Kürt vatandaşları birbirinden çok net ayıran bir partiyiz" dedi. Özhaseki, Akşener'in "Iğdır'da Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz" açıklamasına dair ise "Herhalde ince bir siyasi atraksiyon yatıyor bunun altında" yorumu yaptı.

    Mehmet Özhaseki
    © Fotoğraf : Twiter
    Özhaseki'den Ankara için 111 proje: Uyanık kütüphane, millet parkı, hayvanat bahçesi...
    Özhaseki, Ankara Altınpark ANFA Salonu'nda düzenlenen ‘Muhtarlar Buluşması' programında Muhtarlar Konfederasyonu üyeleriyle bir araya geldi.

    AK Partili Özhaseki de 21 yıllık belediye başkanlığı tecrübesi olduğunu vurgulayarak, Ankara için yapmayı planladıkları projelerle ilgili bilgi verdi.

    Ankara'da ‘Biz' kültürünün hakim olduğu belediyecilik anlayışını uygulayacaklarına işaret eden Özhaseki, seçildiği takdirde muhtarlar, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare içinde bulunacaklarını aktardı.

    Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde tüm ihalelerin canlı yayınladığını hatırlatarak, "şeffaflığın" yönetimi döneminde en önemli konu olacağını vurguladı.

    "Devletin malının gözetildiği" adil bir belediyecilik anlayışını hakim kılacaklarına değinen Özhaseki, Ankara'nın yürütülecek çalışmalarla tüm Türkiye'ye örnek olacağını kaydetti.

    Özhaseki, programın sonunda gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

    Tunç Soyer
    © Fotoğraf : DHA
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    ‘KEŞKE BUNU DİĞER PARTİLER DE SÖYLESE'

    "Bazı AK Parti milletvekillerinden HDP'nin oylarına talibiz açıklaması geldi. Siz de HDP'nin oylarına talip misiniz?" sorusu üzerine, "HDP'nin oylarına değil, Kürt vatandaşlarımızın oylarına talibiz. Biz özellikle PKK ile Kürt vatandaşları birbirinden çok net ayıran bir partiyiz" yanıtını veren Özhaseki şunları söyledi:

    "Güneydoğu'ya gidip 2.5 yıllık bakanlık sürecinde teröristlerin yıktığı, yaktığı evleri yapan birisiyim. Bakanlığımda en çok gittiğim yer herhalde Şırnak, Silopi ve Sur'dur. Vatandaş orada PKK'lı teröristlerin zulmü altında sesini hiç çıkaramamış. Orada vatandaşın evlerini siper haline getirmişler. Hatta onların çocuklarını da önde tutmuşlar ki askerler silah sıktığında çocuklar ölsün. Böyle bir vahşi grup var orada. Bu vahşi grubun siyasi sözcülüğünü yapanlara karşı çok kesin, net, ketum bir tavrımız var. Keşke bunu diğer partiler de söyleseler."

    Tamer Akkal
    © AA /
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    ‘HEM HDP İLE PAZARLIK EDECEKSİNİZ DİĞER TARAFTAN DA İYİ PARTİ'YE AYAR VERMEYE ÇALIŞACAKSINIZ, ZOR İŞ'

    HDP'nin bazı şehirlerde aday çıkarmayacağına yönelik soruları da cevaplayan Özhaseki, "CHP ile bir anlaşmaları var. Önce bunu gizli tutmaya çalıştılar. Sonradan resimleri ortaya çıkınca mırın kırın ettiler. İYİ Parti'yi de küstürmemeye çalışıyorlar. Zor bir iş. Bir taraftan hem HDP ile pazarlık edeceksiniz, diğer taraftan da İYİ Parti'ye ayar vermeye çalışacaksınız" dedi.

    ‘HERHALDE İNCE BİR SİYASİ ATRAKSİYON YATIYOR BUNUN ALTINDA'

    Özhaseki, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Iğdır'da Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz" yönündeki açıklamasına ilişkin soruya ise "Herhalde ince bir siyasi atraksiyon yatıyor bunun altında. Ama teşekkür ederiz yine de. Güzel bir şey" yanıtını verdi.

    Meral Akşener
    © REUTERS / Kemal Aslan
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    ‘MELİH BEY STRATEJİMİZİN BİR PARÇASI DEĞİL'

    Eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'a yönelik iddialarının hatırlatılması üzerine ise Özhaseki şunları söyledi:

    "Melih Bey 25 yıla yakın emek vermiş bir arkadaşımız. Yaptıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ancak biz AK Parti Genel Merkezi olarak seçim stratejisi izliyoruz. Melih Bey stratejimizin bir parçası değil. Melih Bey'e lütfen şunu söyle demiyoruz. Kendine has tarzı ve üslubuyla eğer doğru gördüğüne doğru, yanlış gördüğüne eğri diyorsa bu kendisinin takdiri. Bir şey diyemem."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (65)

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    Etiketler:
    Cumhur İttifakı, PKK, HDP, CHP, AK Parti, Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş, Melih Gökçek, Ankara
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