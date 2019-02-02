CHP'de İzmir Güzelbahçe adayı İnce 'gitti geldi': PM'de olanlara şaşırdım

CHP'nin bugünkü MYK toplantısında, geçen hafta Mustafa İnce olarak gösterilen İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan adayının ismi Nilay Kökkılınç olarak değiştirildi. Kökkılınç adı PM'de tartışma yaratınca Kılıçdaroğlu’nun "Mustafa Başkan'la devam edelim" dediği öne sürüldü. PM’de oylama yapıldı, yeniden İnce kararı çıktı. İnce "Olanlara şaşırdım" dedi.

Ege Postası'ndan Halide Demir Polatlı'nın haberine göre, adı 27 Ocak'taki toplantıda yeniden Güzelbahçe adayı olarak açıklanan ancak bugün gerçekleşen MYK toplantısında değiştirilmesi kararı alınan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, PM toplantısında alınan kararla yeniden aday oldu.

CHP MYK'da flaş karar

O İLÇENİN ADAYI DEĞİŞTİhttps://t.co/7IKnQ6bPAA pic.twitter.com/2Rr7cV6fL2 — egepostasi (@egepostasii) 2 Şubat 2019

​CHP MYK'da bugün gerçekleşen toplantıda adı geri çekilen ve yerine avukat Nilay Kökkılınç'ın çıktığı karar PM toplantısında tartışma konusu oldu. PM üyelerinin bir bölümünün itirazı ve tartışmalar sonucu adaylığı geri çekilen Mustafa İnce, yeniden aday oldu. Tartışmalar üzerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İnce ismi için, ‘Tamam. Mustafa Başkan ile devam ediyoruz' dediği öğrenildi.

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Önce yeniden aday gösterilen ardından MYK'da ismi değiştirilen, PM'de yaşanan yoğun tartışma sonunda yeniden başkan adayı olması kararlaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, "Bana inanan tüm partililerime, büyüklerime teşekkür ediyorum" dedi.

'ŞAŞIRDIM, BU YANLIŞ ANLAŞILMANIN NE OLDUĞUNU ÇOK MERAK EDİYORUM'

Bugün yaşanan gelişmelere çok şaşırdığını kaydeden İnce, "Şaşırdım PM'den çıkıp da bugün olanlara. Bu yanlış anlaşılmanın ne olduğunu çok merak ediyorum" diye konuştu.

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Partisinin iki dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten ve yeniden aday gösterilen İnce, aday olarak gösterilmese de partisine olan inancının kaybolmayacağını dile getirdi: "Partime olan inancım kaybolmadı ve kaybolmayacak. İsmim çıkmasaydı da, iki dönem belediye başkanı oldum. Partime ömür boyu borçluyum. Güzelbahçe sevdamız bitmeyecek."

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İnce, iki gün önce 31 Ocak'ta Kılıçdaroğlu'yla birlikteyken çekilen bir videoyu paylaşmıştı. Videoda Kılıçdaroğlu, "İzmir'i seviyorum, Güzelbahçe'yi seviyorum, başkanı da seviyorum. Başkanı size emanet ediyorum" demişti.