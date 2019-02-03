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15:49 03 Şubat 2019
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger

    Aksünger: Kılıçdaroğlu istifa ile tehdit etti, hukuksuzluk yaptı

    © AA /
    Politika
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (76)
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    CHP'de dünkü MYK ve PM toplantılarında gergin anlar yaşandı. Bayraklı'da Aksünger'in aday olmasına dair önergenin PM'de kabulü krize yol açtı. Kılıçdaroğlu PM'ye ara verip MYK'yi olağanüstü topladı. CHP liderinin Aksünger'e veto koyduğu, açık oylama istediği öğrenildi. PM'de açık oylama yapılacağının anlaşılması üzerine Aksünger adaylıktan çekildi.

    Seyr-i sabah
    © Sputnik /
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    Sabah'tan Evrin Güvendik'in haberine göre CHP'de aday tespitlerine ilişkin tartışmalar ve il ve ilçe örgütlerinden yükselen tepki ve istifa sesleri devam ederken, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik son PM toplantısı dün gerçekleştirildi.

    KRİZİN ADI BAYRAKLI

    Yedi saat süren PM'de dün 'Bayraklı krizi' yaşandı. PM'deki muhalif üyeler, yine PM üyesi Erdal Aksünger'i İzmir Bayraklı'dan aday göstermek üzere önerge verdi. Toplantıda önergenin oylamasının gizli mi açık mı yapılacağına yönelik sert tartışmalar yaşandı.

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise bu tartışmalar üzerine PM'ye ara verdi.

    CHP
    © AA /
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    Kılıçdaroğlu muhalif üyelerin Bayraklı hamlesine karşı 'MYK'yı oylayın' resti çekti.

    MYK listesinde yer alan bazı isimlere yönelik itirazlar ve Bayraklı krizi yaşanması üzerine Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkan adaylarının belirlenmesi ve gösterilen belediye başkan adaylarının değiştirilmesine ilişkin yetki hamlesi geldi.

    KILIÇDAROĞLU VERİLEN YETKİYLE DAHA ÖNCE BELİRLENEN ADAYLARI DA DEĞİŞTİREBİLECEK

    Yapılan oylamada Kılıçdaroğlu'na 43 üyenin kabul oyuyla yetki verilirken 14 ret oyu kullanıldı. Kılıçdaroğlu verilen yetkiyle daha önce belirlenen adayları da değiştirebilecek.

    Kılıçdaroğlu, aynı zamanda PM'de kabul edilmeyen İzmir Bayraklı, Bodrum, Silivri ile mevcut belediye başkanı Ali Kılıç'ın aday gösterilmesi beklenen Maltepe ve Aylin Nazlıaka'nın aday gösterilmesi beklenen Etimesgut adaylarını belirleyebilecek.

    Aylin Nazlıaka
    © AA /
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    Öte yandan Kılıçdaroğlu, "Aksünger aday olursa ben istifa ederim" dedi ve açık oylama istedi. Bunun üzerine PM'ye ara verildi. Tartışmaların ardından muhalifler Erdal Aksünger'in adaylığını geri çekti. Geçen hafta sonu yapılan PM'de de Bayraklı belediye başkan adayı olarak oylanan Cevat Durak PM'den çizik yemişti.

    AKSÜNGER: KURULTAY İSTEYEN HERKESİ BİÇTİ AMA BİZE GÜCÜ YETMEDİ

    Aksünger tartışmalar üzerine attığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

    "Kurultay isteyen herkesi biçti ama bize gücü yetmedi. Genel Başkan iki saat direndi, ara verdi, yukarı çıktı. Tüm MYK'yı topladı ve hepsine istifa resti çekti, açık oylama konusunda hukuksuzluk yaptı. Üsteleseydim herkesi aşağılamaya başladı. Çekilmesem bir tam hukuksuzluk olduğu için mahkemeye gidilecekti. Partiyi mahkeme kapılarına düşüremem, biliyorlar. Çekildim ama galiptir bu yolda mağlup."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (76)

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    Etiketler:
    gerilim, aday, kurultay, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Sabah gazetesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Erdal Aksünger, Evrin Güvendik
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