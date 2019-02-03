Aksünger: Kılıçdaroğlu istifa ile tehdit etti, hukuksuzluk yaptı

KRİZİN ADI BAYRAKLI
Yedi saat süren PM'de dün 'Bayraklı krizi' yaşandı. PM'deki muhalif üyeler, yine PM üyesi Erdal Aksünger'i İzmir Bayraklı'dan aday göstermek üzere önerge verdi. Toplantıda önergenin oylamasının gizli mi açık mı yapılacağına yönelik sert tartışmalar yaşandı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise bu tartışmalar üzerine PM'ye ara verdi.
MYK listesinde yer alan bazı isimlere yönelik itirazlar ve Bayraklı krizi yaşanması üzerine Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkan adaylarının belirlenmesi ve gösterilen belediye başkan adaylarının değiştirilmesine ilişkin yetki hamlesi geldi.
CHP'de dün gerçekleşen MYK ve PM toplantılarında gergin anlar yaşandı. İşte ayrıntılar…https://t.co/pXwxWg6dp5— Sabah Gazetesi (@Sabah) February 3, 2019
KILIÇDAROĞLU VERİLEN YETKİYLE DAHA ÖNCE BELİRLENEN ADAYLARI DA DEĞİŞTİREBİLECEK
Yapılan oylamada Kılıçdaroğlu'na 43 üyenin kabul oyuyla yetki verilirken 14 ret oyu kullanıldı. Kılıçdaroğlu verilen yetkiyle daha önce belirlenen adayları da değiştirebilecek.
Kılıçdaroğlu, aynı zamanda PM'de kabul edilmeyen İzmir Bayraklı, Bodrum, Silivri ile mevcut belediye başkanı Ali Kılıç'ın aday gösterilmesi beklenen Maltepe ve Aylin Nazlıaka'nın aday gösterilmesi beklenen Etimesgut adaylarını belirleyebilecek.
AKSÜNGER: KURULTAY İSTEYEN HERKESİ BİÇTİ AMA BİZE GÜCÜ YETMEDİ
Aksünger tartışmalar üzerine attığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
"Kurultay isteyen herkesi biçti ama bize gücü yetmedi. Genel Başkan iki saat direndi, ara verdi, yukarı çıktı. Tüm MYK'yı topladı ve hepsine istifa resti çekti, açık oylama konusunda hukuksuzluk yaptı. Üsteleseydim herkesi aşağılamaya başladı. Çekilmesem bir tam hukuksuzluk olduğu için mahkemeye gidilecekti. Partiyi mahkeme kapılarına düşüremem, biliyorlar. Çekildim ama galiptir bu yolda mağlup."
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