170 belediye başkan adayını tanıtan BBP'den seçim vaatleri: Su kullanım bedelinde yarı yarıya, ulaşımda yüzde 20 indirim

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin bir otelde düzenlenen yerel seçim kampanyası ve aday tanıtım toplantısında konuştu.

BBP'nin kuruluşunun 26. yıl dönümü olduğunu anımsatan Destici, ilk günkü dava bilinci, millet, memleket aşkı ve hizmet arzusuyla yola devam ettiklerini söyledi.

Destici, 31 Mart'taki yerel seçimlere de bu bilinç, sorumluluk ve şuurla hazırlandıklarını ifade ederek, "Yerel yönetimlerde vatandaşlarımıza layık olan, değişen çağ ve ve koşullara uyum sağlayan, şeffaf, akılcı, tutumlu ve çevreyle barışık belediyeler hedefimizi geliştireceğiz. Belediye kaynaklarını kullanırken, kuruşu kuruşuna hesap verildiği, vatandaşlarımızın tüm harcamaları anbean takip edebildikleri bir sistem meydana getireceğiz" diye konuştu.

Hizmetlerin dengeli şekilde aktarıldığı, böylece mümkün olduğunca adaletin tesis edildiği bir belediyeciliği hedeflediklerini anlatan Destici, problem çözen, planlı, örnek ve kenti markalaştıran, üreten, üretimi destekleyen ve denetleyen belediyecilik anlayışını ilke edindiklerini söyledi.

SEÇİM SLOGANI: ÖZÜMÜZ MİLLET, SÖZÜMÜZ HİZMET

Su kullanım bedellerinde yarı yarıya, ulaşımda ise yüzde 20 indirim yapılacağının sözünü veren Destici, "Her belediyemiz kendi engelli çalışan sayısının 2 katı kadar arkadaşımızı istihdam edecek ve böylece bir nebze de olsun adaleti tesis etmeye çalışacaktır" diye konuştu.

Konuşmanın ardından BBP'nin Türkiye genelindeki 170 belediye için başkan adaylarının tanıtımı yapıldı ve Destici, adaylarla hatıra fotoğrafı çekildi.

BBP'nin yerel seçim kampanya sloganı 'Özümüz Millet, Sözümüz Hizmet' olarak açıklandı.

Seçim kampanyası videolarının gösterildiği toplantıda, partinin kurumsal kimlik kılavuzu da salondakilere tanıtıldı.