Kayıt
18:37 03 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Mustafa Destici

    170 belediye başkan adayını tanıtan BBP'den seçim vaatleri: Su kullanım bedelinde yarı yarıya, ulaşımda yüzde 20 indirim

    © AA / Raşit Aydoğan
    Politika
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (81)
    0 49

    Büyük Birlik Partisi (BBP), yerel seçimler öncesi Türkiye genelindeki 170 belediye başkan adayını tanıttı. Genel Başkan Mustafa Destici, yerel seçimde kazandıkları belediyelerde su kullanım bedellerinde yarı yarıya, ulaşımda ise yüzde 20 indirim yapılacağını açıkladı.

    Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin bir otelde düzenlenen yerel seçim kampanyası ve aday tanıtım toplantısında konuştu.

    Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici
    © AA /
    Destici: Yerel seçimler partimiz ve hareketimiz açısından şahlanış seçimleri olacak
    BBP'nin kuruluşunun 26. yıl dönümü olduğunu anımsatan Destici, ilk günkü dava bilinci, millet, memleket aşkı ve hizmet arzusuyla yola devam ettiklerini söyledi.

    Destici, 31 Mart'taki yerel seçimlere de bu bilinç, sorumluluk ve şuurla hazırlandıklarını ifade ederek, "Yerel yönetimlerde vatandaşlarımıza layık olan, değişen çağ ve ve koşullara uyum sağlayan, şeffaf, akılcı, tutumlu ve çevreyle barışık belediyeler hedefimizi geliştireceğiz. Belediye kaynaklarını kullanırken, kuruşu kuruşuna hesap verildiği, vatandaşlarımızın tüm harcamaları anbean takip edebildikleri bir sistem meydana getireceğiz" diye konuştu.

    Hizmetlerin dengeli şekilde aktarıldığı, böylece mümkün olduğunca adaletin tesis edildiği bir belediyeciliği hedeflediklerini anlatan Destici, problem çözen, planlı, örnek ve kenti markalaştıran, üreten, üretimi destekleyen ve denetleyen belediyecilik anlayışını ilke edindiklerini söyledi.

    SEÇİM SLOGANI: ÖZÜMÜZ MİLLET, SÖZÜMÜZ HİZMET

    Büyük Birlik Partisi (BBP) İstanbul İl Başkanı Yaşar Sayan
    © Fotoğraf : DHA
    BBP İstanbul İl Başkanı Sayan: Cumhur İttifakı'nda üvey evlat muamelesi gördük
    Su kullanım bedellerinde yarı yarıya, ulaşımda ise yüzde 20 indirim yapılacağının sözünü veren Destici, "Her belediyemiz kendi engelli çalışan sayısının 2 katı kadar arkadaşımızı istihdam edecek ve böylece bir nebze de olsun adaleti tesis etmeye çalışacaktır" diye konuştu.

    Konuşmanın ardından BBP'nin Türkiye genelindeki 170 belediye için başkan adaylarının tanıtımı yapıldı ve Destici, adaylarla hatıra fotoğrafı çekildi.

    BBP'nin yerel seçim kampanya sloganı 'Özümüz Millet, Sözümüz Hizmet' olarak açıklandı.

    Seçim kampanyası videolarının gösterildiği toplantıda, partinin kurumsal kimlik kılavuzu da salondakilere tanıtıldı.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (81)

    İlgili konular:

    Destici: İktidarın inat etmemesi lazım
    Destici'den idam teklifi hazırlığı: HDP dışındaki gruplardan destek isteyeceğiz
    Destici: Ekonomideki sorunların tek sebebi ABD ve Trump değil
    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, BBP, Mustafa Destici, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    2018 Okyanus Sanatı Sualtı Fotoğraf Yarışması'nın kazananları
    2018 Okyanus Sanatı Sualtı Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu
    karikatür
    ABD yargısından tartışmalı karar: Gazeteci Marie Colvin'in kasten hedef alınıp öldürülmesinin sorumlusu Suriye hükümeti
    İnfografik
    Türkiye ile Suriye arasındaki Adana Mutabakatı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet