İYİ Parti'nin adayı eski CHP'li vekil Tekin: Beni İYİ Parti'ye pas edeceğinizi bilmiyordum

İYİ Parti'nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Hayati Tekin, İl Başkanlığı önündeki tanıtım toplantısında, "Peşimden gelen, oy veren hiç kimseyi mahcup etmeyeceğime yediğiniz ekmek, helal lokmanız kadar inanmanızı istiyorum" derken, eski vekili olduğu CHP'yi eleştirdi: "Beni İYİ Parti'ye pas edeceğinizi bilmiyordum."

CHP'den Samsun milletvekilliği ve Tekkeköy Belediye Başkanlığı yaptığını anımsatan Tekin şu ifadeleri kullandı:

'BENDEN BIKTIĞINIZI BİLİYORDUM DA…'

"Bir cumartesi günü CHP'liler toplanıyor, bir saat içinde karar veriyorlar. Diyorlar ki 'Hayati Tekin, İYİ Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olsun.'

Benden bıktığınızı biliyordum da bir cumartesi günü bir saatte, pazarı bile beklemeden, beni İYİ Parti'ye pas edeceğinizi bilmiyordum."

© AA / Fatih Kurt Özgür Özel: Türkiye'nin korku filmini 1994 yılında İstanbul'u Erdoğan'a kaptırarak biz başlattık 'BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINI KAZANACAĞIMIZA İNANIYOR VE GÜVENİYORUM'

Tekin, siyasetin sermayesinin insan olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Peşimden gelen, oy veren hiç kimseyi mahcup etmeyeceğime yediğiniz ekmek, helal lokmanız kadar inanmanızı istiyorum.

Ben Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanacağımıza inanıyor ve güveniyorum.

Bu güvenim belediyecilik tecrübemden, mimar olmamdan, hazırladığımız projelerden ve enerjimden kaynaklanmaktadır."