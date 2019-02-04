CHP'nin Beyoğlu adayı Alper Taş: Canan Kemal Bey'le kavgalı, bize teklif Canan'dan geliyor

CHP'nin Beyoğlu Beyoğlu Belediye Başkan adayı gösterdiği Alper Taş, teklifin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından getirildiğini söyledi. Taş, "Canan, Kemal Bey'le kavgalı, bize teklif Canan'dan geliyor... Daha sonra Kemal Bey'den de teklif geldi" dedi.

CHP'den Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na aday olan ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş adaylık sürecinin nasıl gerçekleştiğini anlattı. Daha önceki seçimlerde CHP'den gelen iki teklifi reddettiklerini belirten Taş, bu defa da şahsen çok sıcak yaklaşmadığını söyledi.

T24'ten Şirin Payzın'a konuşan Taş, kendisine ilk teklifin geçen hafta pazartesi günü CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından getirildiğini açıkladı.

Taş, "Canan zaten Haziran Hareketi'nde birlikte çalıştığımız bir arkadaşımızdı. Ancak tam teklifi getirdiği sırada Kemal Bey'le arasında anlaşmazlık olduğu hatta istifa ettiği gündemdeydi. Yani Canan, Kemal Bey'le kavgalı, bize teklif Canan'dan geliyor… Daha sonra Kemal Bey'den de teklif geldi. Biz görüşmeye giderken telefonumuza mesaj yağmaya başladı. Kemal Bey Fox TV'de aday olabileceğimizi açıklamış. Çok yoğun destek geliyordu. Hatta tehdit edenler de oldu ‘gene aday olmazsan kafanı kırarız' diye" ifadelerini kullandı.

Teklifin Beyoğlu olmasının da kabul etmelerinde etkili olduğunu belirten Taş, CHP'nin daha sol bir politikayla halkın karşısında çıkmasının kendileri için de önemli olduğunu söyledi. Taş, "Sayın Kılıçdaroğlu bize ÖDP olarak Beyoğlu'nda çalışma fırsatı sundu" dedi.

'OY ALMAK İÇİN 'TAKIYYE' YAPMAYACAĞIM'

© AA / Evrim Aydın Kılıçdaroğlu: Alper Taş genç ve dinamik bir arkadaşımız, Beyoğlu adayımız olabilir

Oy almak için 'takıyye' yapmayacağını vurgulayan Taş, "Gezici'yiz, imam hatip lisesinde sosyalist oldum. Halkların eşitliği ve kardeşliğini savunduğumuzu saklamayacağız. Biz din, dil, ırk farkı bilmeyiz. Sanki doğduk bir anadan" diye konuştu.

Taş, seçilmesi durumunda belediye bütçesini halkla birlikte yapacaklarını, önceliklerinin yoksullar olacağını belirtti. Makam araçlarını sevmediğini söyleyen Taş, Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun tarzını benimseyeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim manifestosunu da değerlendiren Taş, "Manifesto yazmışlar, Beyoğlu'nun haline bakın" diye konuştu.