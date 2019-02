CHP İzmir Büyükşehir adayı Soyer: Türk vitesi diye bir şey var

CHP İzmir Büyükşehir adayı Soyer, sahaya inilmekte geç kalındığı eleştirisini reddedip "Türk vitesi diye bir şey var. Ona inanıyorum" derken, önümüzdeki hafta itibariyle tam olarak sahada olacağını söyledi. Soyer, "Atılan her adımın karşılığını buluyorum. Olağanüstü parlak bir umut var. Bu enerjiyi, umudu pamuklara sarıp korumak istiyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, adaylığının Parti Meclisi'nde onaylanmasının hemen ardından çalışmalara başladı.

​Gündeme Bakış'a önemli açıklamalarda bulunan Soyer, "CHP adayları belirlemekte geç kaldı" eleştirileriyle ilgili olarak, "Geç kalınmadı. Kesinlikle öyle düşünmedim. Türk vitesi diye bir şey var. Ona inanıyorum. Son dakikada mucizeler yaratırız" dedi.

Soyer, programını olgunlaştırdığını, bu hafta il yönetimi, milletvekilleri ve belediye başkan adaylarıyla bir araya geleceğini belirterek şunları söyledi:

"Her an bir adım atıyoruz. Attığımız her adımın da karşılığını buluyorum. Dün 3-4 programa katıldım. Müthiş bir heyecan, sıcak bir ilgi var. Bundan çok gurur duyuyorum. Bu Türkiye'de siyaset kültürünü ve dilini değiştirecek bir şey. Olağanüstü parlak bir umut var. Bu enerjiyi, umudu pamuklara sarıp korumak istiyorum. Çok kıymetli bir şey. Türkiye'deki değişim İzmir'den başlayacak."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soyer, önümüzdeki haftadan itibaren tam anlamıyla sahada olacaklarını, yakın-uzak ilçelerin tamamına gideceğini söyledi:

"İl yönetimimizin, milletvekillerimizin ve belediye başkan adaylarımızın düşünceleri çok önemli. Görüşmeleri yaptıktan sonra önümüzdeki hafta itibariyle tam anlamıyla sahada olacağız."