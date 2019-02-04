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17:16 04 Şubat 2019
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    Aziz Kocaoğlu

    Kocaoğlu: Başkan adayımıza oy isteyeceğim, yapmam lütuf değil yapmamam suçtur

    © Fotoğraf : DHA
    Politika
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (95)
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    Aday belirleme sürecinin bitmesi sonrası ilçe turlarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu "PM’den çıkan aday bizimdir. Arkasında saf tutmalı, sıfır hatayla çalışmalıyız. Bu yaptığım lütuf değil. Yapmamam suçtur” dedi. Kocaoğlu "Büyükşehir adayı Soyer programını yaptıktan sonra biz de programımızı netleştireceğiz" diye ekledi.

    Tunç Soyer, Neptün Soyer, Yelda Celiloğlu
    © Fotoğraf : DHA
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    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, adayların daha önce belirlendiği Kınık, Ödemiş, Kemalpaşa ve Aliağa'dan sonra ilçe turlarına kaldığı yerden yeniden başladı.

    İlk olarak Bergama'yı ziyaret ederek CHP İlçe Örgütü ile buluşan Başkan Kocaoğlu, "Varsa kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakarak ve el ele vererek bu seçimde maksimum başarı sağlayacağız" dedi.

    ‘ADAY BELLİ, ÖRGÜT BELLİ, HEDEF BELLİ'

    Başkan Kocaoğlu, Bergama'daki ilçe örgütü ziyaretinde şunları söyledi:

    Tunç Soyer
    © Fotoğraf : DHA
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    "Harç olmaya, birleştirmeye, motive etmeye geldim. Parti Meclisi'nden çıkan aday bizimdir; arkasında saf tutmamız ve sıfır hatayla çalışmamız lazım. Aday belli, örgüt belli, hedef belli. Bergama bizim için çok önemli. Elimden gelen tüm çabayı göstererek başkanımıza oy isteyeceğim. Hem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu olarak hem de partim için bunu yapmam gerek. Yapmam lütuf değil, yapmamam suçtur."

    ‘BEKLEYİN VE ISLAK İMZAYI ALIN'

    Muhittin Cumhur Şener
    © Fotoğraf : CHP
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    Seçim gecesi sandıklardan ıslak imzalı tutanağı sağlıklı bir şekilde almanın önemine vurgu yapan Başkan Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Mutlaka sandıklara sahip çıkacağız. Ne olursa olsun, saat kaç olursa olsun, bekleyin ve ıslak imzayı alın. Islak imzalı tutanağı almadan oradan ayrılmayın. Ayrıca bütün örgütümüz herkesi ikna etmek için çabalayacak. Kim kimi tanıyorsa, kimin kime sözü geçiyorsa ikna edecektir. Seçmen esnektir. İkna edilmeyecek, barıştırılmayacak insan yoktur. Eğer adamını bulursan bunu başarırsın. Her insanın kıramayacağı bir insan vardır. Gürültü patırtıdan uzak durarak gidip konuşacağız.

    CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer programını yaptıktan sonra biz de programımızı netleştireceğiz. Üç dört koldan çalışacağız."

    ‘ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRDI'

    Aziz Kocaoğlu
    © AA / Tezcan Ekizler
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    Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç de, Kocaoğlu'nun oluşturduğu İzmir modeliyle Bergama'da oylarını arttırdıklarını söyleyerek "Yeniden CHP kazanacak" dedi.

    CHP Bergama Belediye Başkan adayı İdris Yavuzyılmaz ise "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türkiye'nin üçüncü büyük şehrinde kitaplar yazılacak kadar, 15 yıl hizmet etmiştir. Belediyecilik tarihine altı harflerle geçmiştir" diye konuştu.

    İlçe Başkanı Mehmet Ecevit de Bergama'ya yaptığı yatırımlar için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na teşekkür etti.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (95)

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    Etiketler:
    CHP, Tunç Soyer, Aziz Kocaoğlu, İzmir
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