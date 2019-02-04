Kocaoğlu: Başkan adayımıza oy isteyeceğim, yapmam lütuf değil yapmamam suçtur

İlk olarak Bergama'yı ziyaret ederek CHP İlçe Örgütü ile buluşan Başkan Kocaoğlu, "Varsa kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakarak ve el ele vererek bu seçimde maksimum başarı sağlayacağız" dedi.
‘ADAY BELLİ, ÖRGÜT BELLİ, HEDEF BELLİ'
Başkan Kocaoğlu, Bergama'daki ilçe örgütü ziyaretinde şunları söyledi:
‘BEKLEYİN VE ISLAK İMZAYI ALIN'
"Mutlaka sandıklara sahip çıkacağız. Ne olursa olsun, saat kaç olursa olsun, bekleyin ve ıslak imzayı alın. Islak imzalı tutanağı almadan oradan ayrılmayın. Ayrıca bütün örgütümüz herkesi ikna etmek için çabalayacak. Kim kimi tanıyorsa, kimin kime sözü geçiyorsa ikna edecektir. Seçmen esnektir. İkna edilmeyecek, barıştırılmayacak insan yoktur. Eğer adamını bulursan bunu başarırsın. Her insanın kıramayacağı bir insan vardır. Gürültü patırtıdan uzak durarak gidip konuşacağız.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer programını yaptıktan sonra biz de programımızı netleştireceğiz. Üç dört koldan çalışacağız."
‘ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRDI'
CHP Bergama Belediye Başkan adayı İdris Yavuzyılmaz ise "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türkiye'nin üçüncü büyük şehrinde kitaplar yazılacak kadar, 15 yıl hizmet etmiştir. Belediyecilik tarihine altı harflerle geçmiştir" diye konuştu.
İlçe Başkanı Mehmet Ecevit de Bergama'ya yaptığı yatırımlar için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na teşekkür etti.
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